Pakistan: les chiites Hazaras discriminés et pris pour cibles

Rassemblement le 3 janvier 2021 à Quetta, autour des dépouilles des 11 mineurs hazaras chiites tués par des hommes armés dans le sud-ouest du pays. AP - Arshad Butt

Par : Sonia Ghezali Suivre 21 mn

Grand reportage est aujourd'hui dans le sud-ouest du Pakistan. Le 4 janvier 2021, la branche afghano-pakistanaise de l'EI massacre 10 travailleurs hazaras dans une mine de charbon à 60 km de Quetta, la capitale provinciale du Baloutchistan, une région très instable du pays, interdite d'accès aux étrangers et depuis laquelle peu d'informations nous parviennent, à la fois sur le terrorisme et sur l'insurrection à terme qui, elle, remonte à l'indépendance du pays. Au Pakistan, la minorité chiite est régulièrement visée par des groupes extrémistes sunnites. En janvier 2021, celle-ci a exprimé publiquement sa colère. Des milliers d'hommes se rassemblent pendant plusieurs jours à Quetta, refusant d'enterrer les corps des leurs et appelant le Premier ministre Imran Khan à une meilleure protection de la part de l'État.