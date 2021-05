Grand reportage

La Chine compte plus de 7 millions de livreurs « waimai » (les plats à emporter) selon les chiffres des deux principales plateformes de livraisons chinoises, Meituan et Ele.me qui employait Chen Guojian (@FGuojiang), le livreur arrêté le 25 février 2021 à Pékin. Il faut ajouter à ces deux entreprises, l’ensemble des services de livraison organisés notamment par certaines chaînes de restaurants. Selon le journal Zhihu, 446 000 entreprises de livraisons de plats préparés ont dégagé 650 milliards de yuans (plus de 80 milliards d’euros) de bénéfices en 2020. Une industrie de la livraison qui prend des bras aux usines. Malgré les dangers d’un métier rythmé par les ordres des algorithmes, les horaires flexibles de la vie des livreurs à scooter continuent d’attirer, chaque année, des centaines de milliers de jeunes ouvriers migrants. Une profession surveillée comme le lait sur le feu par les autorités. Les revendications des livreurs sont régulièrement mis en avant par la presse d’État. En 2018, le sociologue Chen Long a passé 5 mois dans une station de livraison. Son rapport a été publié par l’Université de Pékin (lien ici). Plus récemment, un officiel s’est également mis dans la peau d’un coursier. Pendant 12 heures seulement, mais sa vidéo constatant la difficulté du métier n’a elle pas été censurée (lien SCMP ici). Ici encore si vous préférez un lien vers la vidéo.