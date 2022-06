Grand reportage

Afghanistan: le fardeau de la malnutrition

Selon le Programme alimentaire mondial, 8,7 millions d'Afghans vivent au bord de la famine. Ici une femme et son petit-enfant à l'Hôpital Indira Gandhi de Kaboul, le 8 novembre 2021. (Image d'illustration) © Bram Janssen/AP

Par : Sonia Ghezali

L’Afghanistan est plongé dans une grave crise humanitaire depuis que les Talibans ont pris le pouvoir le 15 août 2021. Le gel des avoirs de la Banque centrale afghane par les États-Unis, associé à la suspension de plusieurs programmes d’aides internationaux et aux sanctions internationales ont porté le coup de grâce au pays qui dépendait à 75 % de ces crédits. Selon un récent rapport américain de l'Inspection générale pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar), plus de 24 millions d’Afghans ont besoin d’une assistance humanitaire, 70% de la population ne peut pas répondre à ses besoins alimentaires. 95% de la population ne mange pas à sa faim. Reportage à Kaboul et Hérat dans l’ouest de l’Afghanistan.