Grand reportage

Inde: la famille a moins de place pour les personnes âgées

Audio 19:30 Audio 19:30

New Delhi, en Inde, 2021. (Image d'illustration) © AP - Altaf Qadri

Par : Sébastien Farcis Suivre 1 mn

L’Inde deviendra, dans quelques années, le pays le plus peuplé du monde. Or, cette population particulièrement jeune aujourd’hui, va rapidement vieillir: le nombre d’Indiens de plus de 60 ans devrait quasiment doubler en 20 ans, pour représenter 15% de la population indienne en 2040. La question est donc: comment peut-on prendre en charge ces personnes âgées ? Traditionnellement, ce sont leurs enfants qui s’en occupent, dans des familles réunies sous un même toit. Mais, ce modèle s’effrite avec l’urbanisation et la mobilité des jeunes actifs. Beaucoup de personnes âgées sont donc abandonnées dans des hospices, alors que les plus riches, eux, bénéficient de l’émergence de services spécialisés de luxe.