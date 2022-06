Grand reportage

66.500 centenaires: la chance, mais aussi le défi du Japon

La Japonaise Kane Tanaka, la doyenne de l'humanité (d) lors d'une cérémonie en son hommage à Fukuoka, le 9 mars 2019. (Image d'illustration) © Mandatory credit Kyodo/via REUTERS

Par : Bruno Duval

De moins en moins d’enfants, de plus en plus de personnes âgées. En la matière, le Japon bat des records, ainsi plus du quart des Japonais ont plus de 65 ans. D’un côté donc, 15 ans de dénatalité, de l’autre un nombre de centenaires qui a doublé. Comment les prendre en charge, quelle réponse de la part de la société ou des familles ?