Grand reportage

Pakistan: les conteurs d'histoires en voie de disparition

Audio 19:30 Audio 19:30

Des enfants, près d'Islamabad, Pakistan. (Image d'illustration) © AP - Anjum Naveed

Par : Sonia Ghezali Suivre 1 mn

Au Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde, où 70% de la population vit en milieu rural, et 24 à 40% sous le seuil de pauvreté, l’accès à l’éducation reste un enjeu majeur. Selon une récente étude, 22 millions d’enfants pakistanais sortent du système éducatif avant d’avoir terminé les dix ans d’études obligatoires ou n’y sont même jamais rentrés (environ 5 millions d’enfants). La transmission orale des contes et des légendes a souvent servi de vecteur éducatif au pays des purs.