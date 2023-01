Grand reportage

Les derniers tigres de Malaisie

Audio 19:30 Audio 19:30

Un tigre blanc au Zoo national de Kuala Lumpur, Malaisie. (Image d'illustration) © Vincent Thian/AP

En Malaisie on trouve des tigres un peu partout : sur les drapeaux de la capitale, Kuala Lumpur, sur le logo de la voiture nationale, sur celui de la première banque du pays, et dans tous les discours des hommes politiques qui raffolent de la métaphore du tigre pour évoquer l’économie du pays. Le tigre est donc partout sauf où il doit être, dans la nature. On en comptait 3 000 dans les années 50, moins de 150 aujourd’hui. Une disparition annoncée ? Peut-être pas…