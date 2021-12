Invité international

Crise en Ukraine: «On est dans une phase favorable des négociations»

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et des États-Unis Joe Biden (à droite). © Angela Weiss & Alexey Druzhinin/AFP

Par : Charlotte Derouin

Deuxième échange téléphonique en moins d’un mois, jeudi 30 décembre, entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine, au sujet de la crise ukrainienne. Des mises en garde de part et d'autre. Les deux dirigeants ont malgré tout fait l’éloge de la voie diplomatique pour sortir de la crise générée par la menace d’une invasion russe. Décryptage avec Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS et ancien ambassadeur de France en Russie.