Jean-Joseph Boillot: «Le régime économique indien ne crée pas d’emplois»

De nombreux indiens sont descendus dans la rue pour protester contre la réforme du recrutement dans l'armée, le 17 juin 2022. REUTERS - STRINGER

Par : Marion Cazanove 1 mn

Plusieurs régions de l’Inde sont secouées par de violentes manifestations contre une réforme du recrutement dans l’armée. Il s’agit d’un plan de recrutement où il est question de contrats temporaires et non plus à long terme. Les jeunes manifestants, à la recherche d’un emploi fixe pour lutter contre le chômage de masse, contestent donc ce plan du gouvernement. Des trains ont été incendiés, certains tentent de s’emparer des bâtiments gouvernementaux. La police a tiré sur la foule à balle réelle, faisant au moins un mort. Cet épisode vient fragiliser un peu plus le Premier ministre nationaliste Narendra Modi, après des manifestations de la communauté musulmane qui reprochait les propos islamophobes du porte-parole du BJP, le parti au pouvoir. Il y a eu aussi des manifestations des paysans contre les réformes agraires, il y a quelques mois. Pour parler de tout ça, Jean-Joseph Boillot, chercheur associé à l’IRIS (Institut de recherches internationales et stratégiques), spécialiste des grandes économies émergentes, auteur de « Utopies made in monde », éditions Odile Jacob est l’invité international de RFI. Il répond aux questions de Marion Cazanove.