Invité international

Il y a cinq ans, quelque 750 000 Rohingyas, minorité musulmane apatride et persécutée de Birmanie, se réfugiaient au Bangladesh pour fuir des exactions de l’armée. Le 25 août 2017, des insurgés de l’Arsa, l’Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan, attaquaient une trentaine de postes-frontières, tuant douze policiers. En réaction, les forces réduisaient en cendres des dizaines de villages, et au moins 1 000 civils étaient tués. Pendant plusieurs jours, les militaires et des milices bouddhistes se livraient à des crimes systématiques, provoquant l’exode de plusieurs centaines de milliers de personnes. Entretien avec Alexandra de Mersan, anthropologue, chercheure-enseignante à l’Inalco.

Publicité

Cela fait cinq ans que près d’un million de réfugiés rohingyas vivent entassés dans des camps tentaculaires et insalubres à Cox’s Bazar et sur l’île de Bhasan Char, dans le sud-est du Bangladesh et dans le golfe du Bengale. Inondations, glissements de terrain, présence de gangs ; les conditions de vie des réfugiés sont déplorables. De l’autre côté de la frontière, la junte birmane a repris le pouvoir, plongeant le pays dans le chaos.

RFI : Quelle est la situation dans l’Arakan ? Les Rohingyas peuvent-ils rentrer chez eux ?

Pour l’instant, rien dans les discours officiels ne les empêchent de rentrer chez eux. La situation dans l’Arakan a cependant évolué depuis le coup d’État, elle est devenue plus complexe parce qu’il y a un conflit armé entre l’armée d’Arakan et l’armée birmane. Des conflits qui avaient commencé fin 2018, début 2019, mais qui se sont intensifiés depuis, avec l’ouverture de plusieurs fronts armés auxquels doit faire face l’armée birmane. L’armée arakanaise a ainsi acquis des territoires et contrôle une partie du nord de l’Arakan, notamment la région d’où sont originaires la plupart des musulmans d’Arakan, les Rohingyas. Pour qu’il y ait un rapatriement, il faudrait d’une part qu’il y ait la volonté de la junte birmane que ce soit approuvé, or pour l’instant ce sont des territoires qui ne sont pas bien contrôlés, ni par l’armée birmane, ni par l’armée d’Arakan. C’est par conséquent d’un point de vue technique et pratique assez compliqué.

Où en sommes-nous sur le front judiciaire ? Des procédures ont été initiées contre l’État birman devant la Cour pénale internationale. Quelles sont les perspectives de justice internationale pour les Rohingyas ?

Ce qu’il y a de nouveau, c'est que le gouvernement d’unité nationale (NUG) a annoncé en février dernier qu’il acceptait la compétence de la Cour internationale de justice dans cette affaire qui oppose la Gambie à la Birmanie en retirant ses objections préliminaires. Cela signifie qu’il manifeste une volonté claire de participer à cette affaire pour qu’elle soit traitée au niveau international. Cela dit, c’est un processus au long cours, il est difficile de recueillir des faits sur place, même si un certain nombre de preuves ont été déjà collectées lors de missions pour pouvoir instruire ce dossier. Mais c’est un processus qui prendra beaucoup de temps.

En mars dernier, les États-Unis ont pour la première fois reconnu que des Rohingyas avaient été victimes d’un génocide. Ce qualificatif ne fait pas l’unanimité. Le terme est-il selon vous approprié ?

Ce sont les experts en droit international qui répondront à cette question. Le terme de génocide a une définition très précise en termes de droit international et c’est l’objet même de la Cour de justice internationale de répondre à cette question et de qualifier la nature des crimes qui ont été commis à l’encontre des Rohingyas, même si un certain nombre de faits ont déjà été recueillis jusqu’à présent, lors des différentes missions, en termes de brutalité extrême des militaires birmans envers les Rohingyas, pointant le caractère systématique des attaques menées contre ces populations. Des villages ont été incendiés, des viols ont été commis, tout un tas de critères qui permettront de définir par le droit la nature de ces crimes. Mais de toute façon, il y a eu un nettoyage ethnique.

Cinq ans après le massacre perpétré par l’armée birmane en riposte à des attaques de l’Arsa, que sait-on exactement de ce groupe d’insurgés, actifs aussi bien dans l’Arakan que dans les camps au Bangladesh, où cinq meurtres récents leur sont attribués ?

C’est une formation relativement récente, qui a fait parler d’elle en 2017, à la suite des attaques que ce groupe a perpétrées dans l’Arakan. On sait que le fondateur de ce groupe est un Rohingya de la seconde génération, qui est né et a été élevé au Pakistan, et qui a ensuite fait des études en Arabie saoudite. C’est un groupe qui est réputé pour être plutôt dans une mouvance fondamentaliste. Ce qui n’est pas du tout le fait de la très grande majorité des Rohingyas. Ce qui est compliqué avec l’Arsa, c’est qu’ils sont un peu les leaders autoproclamés et on ne sait pas qui ils représentent. Ce qui est clair en revanche, c'est que récemment, un certain nombre de leaders de l’Arsa étaient opposés au rapatriement des Rohingyas dans l’Arakan et que des assassinats ont été perpétrés par des gangs armés de l’Arsa qui sévissent dans les camps et exercent une terreur supplémentaire sur les réfugiés vivant déjà dans des conditions épouvantables. Par ailleurs, l’Arsa mène également des attaques dans le nord de l’Arakan, et le groupe n’aurait a priori pas de contact avec l’armée arakanaise.

Le coup d’État en Birmanie a fait émerger une unité inédite de toutes les minorités ethniques face à un ennemi commun : la junte. Comment cette unité peut-elle faire progresser les droits de la minorité musulmane des Rohingyas ?

L’avancée principale, c'est que depuis le coup d’État, ce ne sont plus seulement les minorités ethniques qui sont victimes de la répression et de la violence de l’armée birmane. En fait, c'est tout le pays, birmans compris. Les Bamars sont devenus aussi les victimes et sont en conflit armé très sévère contre l’armée birmane. Cela a fait quand même prendre conscience aux Birmans, à la population majoritaire que la violence qu’ils sont en train de subir, les attaques auxquelles ils font face encore aujourd’hui, c’était le lot quotidien des Rohingyas de l’Arakan et d’un très grand nombre de minorités. Et depuis le coup d’État, il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites et d’actions symboliques qui ont été menées pour dire qu’ils reconnaissaient l’existence des Rohingyas et la souffrance qu’ils avaient endurée pendant des décennies, au même titre que d’autres populations. Il y a vraiment, en tout cas, une volonté affichée d’œuvrer davantage pour cette diversité ethnique et religieuse dans le pays. Il y a une ouverture nouvelle et presque des excuses de la part du gouvernement d’unité nationale qui souhaite être plus inclusif en attribuant à des Rohingyas des postes de ministres, de porte-parole, et de les intégrer dans des discussions et des manifestations diverses. Je crois qu’il est essentiel que les instances internationales puissent se soucier du sort de ces populations. Il faut savoir que beaucoup de Rohingyas continuent de fuir les camps de réfugiés, en Malaisie notamment. Et on peut le comprendre, parce qu’ils vivent un enfer dans les camps. Les Rohingyas connaissaient déjà une forme d’emprisonnement, d’enfermement dans l’Arakan, mais c’était au niveau d’une région, alors que là, ils vivent dans des conditions de promiscuité, de précarité et de violence, un quotidien extrêmement dur. Il est important de rappeler cela et de ne pas les abandonner à leur triste sort.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne