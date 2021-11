Le monde en questions

Un peu plus de deux mois ont passé depuis l’énorme coup de théâtre du retour triomphal des talibans à Kaboul. Mais les nouveaux maîtres du pays sont désormais confrontés à la réalité du pouvoir et les défis sécuritaires dans un pays exsangue. Les « lendemains qui chantent » en version talibane ont donc fait long feu ?

Il est clair que c’est une chose de combattre dans la clandestinité pendant vingt ans et une autre, bien différente, que d’assumer le fonctionnement d’un État, surtout quand cet état s’appelle l’Afghanistan, un pays anéanti par des décennies de guerre et au bord de l’implosion sociale. Quand ils sont entrés dans Kaboul fin août 2021, mettant en déroute une armée nationale fantôme et vainquant par la même occasion les Américains, première armée du monde, les fondamentalistes talibans, ivres de leur victoire, n’avaient qu’une phrase en tête : le retour de la paix et la sécurité dans le nouvel émirat islamique.

Le problème est que la multiplication des attentats depuis quelques semaines et l’incapacité à endiguer la violence terroriste s’est transformée en promesses non tenues auprès d’une population déboussolée et traumatisée et auprès des pays amis, du Pakistan à la Russie, qui se prennent à douter.

Qui est derrière ce regain d’actes terroristes ?

Le mouvement taliban est loin d’être homogène et est constamment secoué par de profondes luttes internes, mais l’ennemi de l’intérieur, son grand rival, c’est le EI-K, l’État islamique au Khorassan, du nom antique d’une région couvrant toute l’Asie du Sud, sans doute quelques milliers de combattants bien résolus à semer la terreur en Afghanistan et à déstabiliser le pouvoir central.

La dernière attaque sur le quartier kaboulien de Wasir Akbar Khan cette semaine ne fait que confirmer leur montée en puissance et leur audace. D’autant qu’il a frappé durement la capitale afghane, changeant le mode opératoire qui se concentrait sur la minorité chiite hazara, et a touché le mouvement taliban en plein cœur : le commandant militaire de Kaboul a été tué dans l’attaque, il est le plus haut responsable tué depuis leur arrivée au pouvoir.

L’énigmatique « chef spirituel suprême » taliban a réagi à l'explosion des violences

C’est sans doute le signe le plus évident que les choses vont mal : l’insaisissable mollah Hibatullah Akhundzada, guide suprême du mouvement qui n’a jamais fait d’apparition publique et que l’on croyait mort, a ordonné aux responsables talibans et à tous les chefs d’unité, de « débusquer » et « d'éradiquer » les ennemis infiltrés dans leurs rangs.

Il faut dire qu’avant Kaboul, c’était le fief taliban de Kandahar qui avait été ciblé, laissant pour la première fois envisager l’hypothèse de la présence d’agents de l’État islamique dans les rangs talibans. Dans ce contexte explosif, le paradoxe afghan est qu’il n’est pas impossible aujourd’hui que talibans et Occidentaux, dont leurs anciens ennemis américains, luttent ensemble contre l’adversaire commun de l’État islamique au Khorassan.

