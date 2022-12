Rendez-vous culture

2022 n’a pas été une bonne année pour le cinéma chinois. En raison notamment des confinements à répétition, les recettes sont tombées à leur plus bas en novembre. Maintenant que les restrictions sanitaires ont été levées, le public va pouvoir reprendre le chemin des salles.

Publicité

De notre correspondant à Pékin, avec Louis May, du bureau de Pékin

« Wo yao kan dianying » (« Nous voulons voir des films ! »). Le slogan scandé a plein poumon lors des manifestations fin novembre en Chine, trahit l’exaspération et le sentiment d’enfermement de la génération Z, voire au-delà. Le cinéma comme bouffée d’air et invitation au voyage, et une industrie très affectée par la politique zéro Covid ces derniers mois, comme en témoigne ce producteur parmi les protestataires

« Nous sommes à la fois bouleversés et en colère. Frustrés par ce qui arrive dans ce pays. Nous avons simplement attendu trop longtemps. Tout le monde est fâché. Moi, je produis des films, mais je suis au chômage maintenant. Parce que le cinéma est en train de mourir en Chine. Nous n’allons plus dans les salles, car il n’y a plus rien sur les écrans. C’est une ville qui meurt et c’est une industrie qui disparait. »

Une industrie qui ne disparait peut-être pas, mais un secteur en tous cas bien amoché par trois ans de politique sanitaire dite « zéro-Covid ». En dehors d’une poignée de succès, comme la comédie de science-fiction Moon man, adaptée des bandes dessinées du Sud-Coréen Cho Seok, en dehors aussi du blockbuster patriotique Home Coming, les ventes de billets le mois dernier ont chuté de 70%.

« Je guette la sortie d’Avatar »

Avec la levée des restrictions, ce cinéphile pékinois va retourner devant le grand écran… masqué. « Maintenant, je ne vais plus si souvent au cinéma, parce que j’ai peur d’attraper le Covid. Je sais que ce n’est pas grave, mais je ne veux tout simplement pas tomber malade. Bon et puis, l’affiche n’est pas terrible en ce moment. Par contre, je guette la sortie d’Avatar. Là, je ferai une exception. J’ai revu le premier opus et j’ai tellement hâte de voir le nouveau. On peut toujours faire confiance à James Cameron. »

Soixante pour cent des cinémas ont fermé pendant le « zéro-Covid ». James Cameron va-t-il réveiller les salles obscures en Chine ? 1,34 million de personnes ont déjà annoncé leur intention de voir le film sur les réseaux. Et là, pas question de se contenter de l’écran de son portable : Avatar, la voie de l’eau se voit en 3D.

« Il devrait y avoir beaucoup de monde, parce que le premier Avatar est très populaire ici, et puis parce que les restrictions sont supprimées, les gens deviennent fous. Ils se ruent dans les lieux de divertissement, comme par revanche. La plupart de jeunes ne s’inquiètent pas trop du virus. »

Pas inquiets par le virus, mais en revanche très regardant sur la qualité et la diversité des productions proposées. Durant la période sanitaire stricte, beaucoup de films n’ont pas pu sortir. La Chine a cessé d’approuver les productions étrangères. Or la moitié des meilleures ventes avant la pandémie étaient justement réalisées par les films étrangers, notamment américains.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne