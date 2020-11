Reportage international

C’est la saison de la tonte pour environ 65 millions de moutons en Australie. La laine est une industrie de plusieurs milliards de dollars dans ce pays qui assure 25% de la production mondiale. Mais cette année, on manque de bras pour tondre la laine en raison de la fermeture des frontières adoptée pour freiner la pandémie de coronavirus. Cette mesure pose de gros problèmes à cette filière très dépendante d’une main d’œuvre étrangère et itinérante. Une situation inédite à laquelle les éleveurs de moutons sont contraints de s’adapter face à cette situation inédite.

Des bêlements et le bourdonnement des tondeuses électriques, c’est tout ce qu’on entend dans la grange de cette immense ferme de 15 000 moutons de l’Outback australien. La récolte de la laine y bat actuellement son plein et à Tubbo Station, des mains expertes dépouillent les moutons de leur manteau d’hiver en quelques minutes à peine. À la fin de la journée, 1 600 moutons auront été tondus. Pourtant cette ferme est loin de tourner à plein régime car elle manque de bras comme quasiment tous les élevages de moutons du pays. C’est ce qu’explique Andrew Morrison. Son travail consiste à trouver des tondeurs pour les éleveurs de la région : « Il y a actuellement 25 personnes qui s’occupent de la tonte mais nous devrions normalement être une quarantaine. A cette période de l’année, 20% de notre main d’œuvre vient de Nouvelle-Zélande. Dans d’autres régions, les néo-zélandais peuvent représenter 30 à 70% de la main d’œuvre. »

Cette année 500 néo-zélandais manquent à l’appel. Ils représentent habituellement près du quart des tondeurs en Australie. Mais à cause de la fermeture des frontières, mise en place pour contenir la pandémie de coronavirus, il leur est impossible de venir. Alors Andrew Morrison a dû s’adapter : « J’ai suggéré aux éleveurs de changer leur période de tonte. Les éleveurs ont décidé de commencer à tondre un peu plus tôt, avant le pic de la saison qui est en ce moment. Du coup, la situation reste plus ou moins gérable. »

La filière de la laine tente d’attirer de jeunes australiens vers cette profession mais ces nouvelles recrues ne seront pas prêtes pour cette saison. Comme le rappelle Andrew Blanche, qui est exportateur de laine, tondre un mouton, c’est plus compliqué que de les compter : « La tonte de la laine, c’est un travail très particulier et très difficile. Il nous faut des gens qui sont disposés à apprendre la technique. Et je pense qu’avec le Covid-19, on s’est rendus compte qu’on avait besoin d’être un peu plus auto suffisants. »

Andrew Blanche est un habitué de la bourse de la laine de Sydney, où les ventes sont faites à la criée. C’est un expert qui représente des clients de l’industrie du luxe en Europe : « Ça, c’est de la laine d’excellente qualité. Elle sera surement utilisée par des marques de luxe, particulièrement en Europe. C’est le genre de laine que tout le monde rêve de produire. »

Mais encore faudra-il des bras pour la tondre. Les éleveurs australiens, qui ont également été confrontés à une décennie de sécheresse, restent malgré tout, les premiers producteurs de laine au monde.

