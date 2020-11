Reportage international

Par Manon TomzigDepuis le début de l’épidémie en mars, les Philippines ont fermé leurs frontières et suspendu la plupart des liaisons intérieures entre leurs milliers d’îles. Expatriés et Philippins se retrouvent alors coincés depuis de nombreux mois, et pour beaucoup d’entre eux, loin de leurs familles.

Glaiza est aide-ménagère dans une tour d’habitation à Manille. Assise au bord de sa chaise, elle raconte avec un sourire triste. « C’est dur d’être loin de mon bébé. Il me manque, mais je n’ai pas le choix. »

Comme de nombreux Philippins, la jeune femme a quitté sa province d’origine pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais à cause de l’épidémie, les liaisons entre les nombreuses îles du pays ont été coupées. Glaiza s’est alors retrouvée séparée de son bébé, resté dans sa province natale, pendant plus de sept mois. Dans ses mains menues, elle serre son téléphone.

« J’appelle mon bébé à chaque fois qu’il me manque. Mais il ne m’écoute pas, il veut seulement jouer. Et parfois la connexion internet ne fonctionne pas là-bas, alors je regarde des vidéos de lui que j’ai enregistrées dans mon téléphone. Son père m’envoie une vidéo ou une photo de lui une fois par semaine. »

Avec la fermeture des frontières, les expatriés se retrouvent eux aussi paralysés. Pavan a 29 ans. La dernière fois qu’il a vu sa femme c’était lors de leur mariage en Inde, en janvier dernier. Elle devait le retrouver aux Philippines quelques semaines plus tard, mais elle n’a jamais pu faire le voyage.

« Depuis les sept mois que nous sommes mariés, ma femme et moi avons passé seulement sept jours ensemble. »

Dans l’appartement qu’il a choisi pour le début de leur vie à deux, il prévoit déjà de lui faire découvrir ses nouveaux talents culinaires. En attendant, leurs tête-à-tête se font en ligne.

« Pour maintenir la flamme, on organise des rendez-vous à distance, le week-end. On fait des choses que l’on aime comme une soirée jeu, regarder un film ou un match de foot. »

Anaïs et son mari sont Français. Ils se sont installés aux Philippines pour des raisons professionnelles. Ils n’ont pas revu leur famille depuis leur déménagement, il y a un an et demi.

« Avec Noël qui approche, c’est un moment important pour se réunir en famille, c’est vrai que c’est un peu difficile de se dire que peut-être on va devoir rester coincés à Manille. »

La jeune femme cherche à rester positive. Mais avec la situation sanitaire qui se dégrade en France, l’inquiétude est forcément là.

« Mes parents ont un peu plus de 60 ans, j’ai aussi mes deux grands-mères qui ont plus de 90 ans. C’est sûr que ce qui serait particulièrement horrible c’est que quelqu’un de ma famille soit atteint du Covid et ait des difficultés plus importantes et que je ne puisse même pas les voir. »

Les Philippines restent fermées aux étrangers mais le gouvernement commence à assouplir certaines mesures de déplacements.

