Reportage international

L’Inde est un pays très patriarcal, où l’espace public est dominé par les hommes. Pour rompre ce modèle, l'association Azad forme des indiennes de milieux populaires à devenir chauffeuses de taxi. Une expérience révolutionnaire et libératrice, qui permet également de rassurer les clientes, qui sont bien plus en confiance avec une femme conductrice.

De notre correspondant à New Delhi,

Reena, une jeune femme aux cheveux courts, entre dans une voiture bleue pour son cours de conduite. Tout autour, la circulation de New Delhi est comme d’habitude chaotique. « Dans les embouteillages, les gens s’énervent et me crient dessus, me disent d’apprendre à conduire et essaient de passer par tous les moyens. C’est fou ! », s’exclame-t-elle.

Mais Reena est loin de se décourager, car elle est ici pour apprendre un métier : celui de chauffeuse de taxi. Ce travail est presque uniquement occupé que par des hommes en Inde, mais la fondation Azad a décidé de former des femmes de milieux populaires à conduire - et cela change leur vie. Sangeeta, une femme illettrée de 37 ans, vient de terminer cette formation.

« Je n’avais jamais conduit aucun véhicule, pas même un vélo. Je n’étais jamais sortie de mon quartier et je n’étais même pas à l’aise pour traverser la rue. Mon mari était réticent, il pensait que ce n’était pas un métier pour une femme. Mais maintenant que je conduis, j’ai plus confiance en moi, je peux aller où je veux sans avoir peur. Je suis vraiment heureuse », raconte Sangeeta.

Cours de conduite, de droit du travail ou encore d’autodéfense

Cette formation prend donc souvent, pour ces femmes, des airs de transformation et cela requiert donc beaucoup d’efforts de la part de l’association Azad. En 9 mois, elle fournit non seulement des cours de conduite, mais aussi de communication, de droit du travail et d’autodéfense. Un long parcours d’accompagnement qui porte ses fruits, selon Amrita Gupta, responsable de la promotion chez Azad.

« Azad investit ce temps pour les aider à gérer les crises familiales qui émergent. Ce sont des femmes marginalisées, vous ne pouvez donc pas leur offrir 3 mois de cours de conduite et espérer qu’elles trouvent un travail derrière. Dans les autres formations qui font cela, seulement 2 % des femmes trouvent un travail. Chez nous, c’est entre 60 et 70 % », note Amrita Gupta.

2 500 femmes formées

Depuis 13 ans, Plus de 2 500 femmes ont été formées par Azad pour devenir chauffeuses d’entreprises ou de particuliers et un comptoir est maintenant ouvert à l’aéroport de New Delhi. Madame Kakoli vient d’arriver de Calcutta et a sauté sur l’occasion.

« C’est clairement mieux que les autres taxis », assure madame Kakoli. « Je préfère que ce soit une femme qui me conduise, surtout la nuit, dans cette ville que je ne connais pas et qui n’a pas bonne réputation. »

Ces services de chauffeuses opèrent en tout dans 5 villes du nord de l’Inde. Une nouvelle manière de briser le plafond de verre dans une région très patriarcale.

