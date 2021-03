Reportage international

Les Philippines est le deuxième pays d'Asie le plus touché par le phénomène des mères adolescentes.

Le phénomène des mères adolescentes a été reconnu en août dernier comme une « urgence sociale nationale » aux Philippines où le nombre des jeunes mamans âgées de 10 à 14 ans a doublé en dix ans. Et la pandémie ne fait qu'amplifier la situation : avec la fermeture des écoles et l'accès limité aux moyens de contraception, les adolescentes sont davantage livrées à elles-mêmes.

De notre correspondante à Manille,

Dans l’une des petites maisons colorées de Sunshine Ville, au sud de Manille, des adolescentes regardent la télévision pendant qu’un bébé dort sur le canapé. Élevée par sa grande sœur, Hanilyn se souvient du moment où elle a dû lui annoncer qu’elle était enceinte. « Elle s’est mise en colère parce qu’elle avait d’autres attentes pour moi. Alors je me suis enfuie. Je ne savais pas qu’on pouvait tomber enceinte de cette façon. J’ai voulu avorter ; j’ai pris des médicaments, mais ça n’a pas marché », raconte Hanilyn.

Selon Cecilia Francisco, directrice des programmes de l’ONG Save The Children Philippines, le problème vient du manque d’éducation sexuelle. Un sujet qui est souvent passé sous silence dans le troisième pays le plus catholique au monde. « L’éducation sexuelle reste limitée, il est toujours difficile d’obtenir des informations à ce sujet. Il y a également un manque d’accès aux services de santé, y compris au planning familial. Il n’y a pas assez de lois concernant ces questions et celles qui existent ne sont pas suffisamment appliquées », déplore Cecilia Francisco.

« Je suis passée à côté de beaucoup de choses »

Comme Hanilyn, Marilyn est tombée enceinte avant la fin du lycée. Elle et son petit ami se sont sentis seuls et démunis. « À la naissance de mon bébé, je n’avais personne pour me guider. Je ne savais pas comment allaiter », se souvient Marilyn qui poursuit : « Je lui donnais du lait en poudre, mais on n’avait pas assez d’argent pour le nourrir trois fois par jour. Mon petit ami travaillait, mais ça ne suffisait pas. »

La jeune fille, qui a tenu à s’apprêter pour notre visite, ne cache pas ses regrets. « Je suis passée à côté de beaucoup de choses. J’aurais voulu profiter plus de mes amies et de mes camarades. Ils ont fêté la fin du lycée pendant que moi je m’occupais de mon bébé. Je regrette, mais peut-être que je pourrai faire toutes ces choses quand mon enfant sera plus grand », espère-t-elle.

Renforcer la législation et mieux former les parents

Parmi les solutions, Cecilia Francisco estime qu’il faut mieux former les parents et renforcer la législation. « Les adolescents préfèrent recevoir ces informations de leurs parents, en particulier de leurs mères. Les formations qui préparent les mères à ces questions, sur le même principe d’une préparation à l’accouchement, sont une bonne chose. Tout comme les lois actuellement en discussion. Notamment celle sur la prévention des grossesses chez les adolescentes, qui permettrait une meilleure formation, y compris des enseignants, et davantage de budget », explique la directrice.

L’association espère aussi que la loi qui vise à augmenter l’âge minimum de consentement sexuel à 16 ans soit votée. Cet âge est actuellement fixé à 12 ans, l’un des plus bas au monde.

