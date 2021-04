Reportage international

Les jeunes birmans rivalisent de créativité pour faire entendre leur voix

Les manifestants anti-coup d'État tiennent des slogans attirant l'attention d'une réunion régionale de l'ASEAN lors d'un rassemblement le mardi 20 avril 2021 à Yangon, au Myanmar. (Image d'illustration) AP

Par : Carol Isoux 6 mn

En Birmanie, près de 600 personnes sont mortes sous les balles de la police, dont une cinquantaine d’enfants. La terreur s’abat sur certains quartiers où les habitants n’osent plus sortir de chez eux, la jeunesse refuse d’abandonner. Il y a ceux qui combattent dans la rue et ceux qui font campagne sur les réseaux. Une génération Z bien différente de ses aînés et qui a désormais la volonté d’inventer une nouvelle société birmane.