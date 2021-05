Reportage international

Covid-19 en Inde: les sikhs se mobilisent pour donner de l'oxygène

L’Inde peine toujours à lutter contre une violente deuxième vague de contaminations au Covid-19 : le pays enregistre ces derniers jours environ 400 000 infections quotidiennes, soit plus de la moitié des infections du monde entier. © AP/Amit Sharma

Par : Sébastien Farcis Suivre 6 mn

En Inde, face à l’énorme quantité de personnes à soigner du Covid-19, les hôpitaux manquent cruellement d’oxygène, et doivent refuser des patients dans le besoin. Pour faire face à cette crise, plusieurs associations de confession sikhe ont ouvert à New Delhi des camps à ciel ouvert, où ils offrent de l’oxygène et sauvent ainsi des vies.