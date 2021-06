Reportage international

Recenser toutes les violations des droits de l’homme de la Corée du Nord, c’est le projet ambitieux d’un groupe de détective en ligne. En mettant en ligne des photos des dates, les noms des victimes les enquêteurs souhaitent accomplir un devoir de mémoire et combler un fossé générationnel.

L'ONG appelée Groupe de justice transitionnelle, composé d’avocats, de juristes, de citoyens, a déjà mis en ligne une impressionnante base de données. Voilà trois ans désormais qu’ils empilent les fichiers pour raconter cette histoire et s’assurer qu’elle ne sombre pas dans l’oubli.

Publicité

De notre correspondant à Séoul,

100 000 Coréens kidnappés par les autorités du Nord durant la guerre entre les deux pays dans les années 1950, et 50 000 soldats qui auraient été faits prisonniers. Derrière ces chiffres, il y a des histoires et des vies brisées. « Mon père était militaire pour le Sud, car c’était sa région d’origine. Après la guerre, Kim Il Sung lui a donné une résidence en Corée du Nord. Mais j’ai pu voir les souffrances de mon père au quotidien, et c’est pour ça que j’ai arrêté de travailler pour créer cette organisation. Pour redonner de la dignité à son nom », raconte Son Myung Hwa, qui dirige l’association des enfants de prisonnier de guerre.

Dans les modestes bureaux de l’organisation à Séoul, on trouve seulement des femmes. Elles ont grandi en Corée du Nord avec un statut social inférieur qui les empêchaient d’avoir une vie normale. « Le déshonneur des prisonniers de guerre était transmis aux générations suivantes, à leurs enfants en Corée du Nord », explique Son Myung Hwa, qui poursuit : « Mon père pleurait tout le temps, buvait constamment. Je voulais faire des études artistiques, mais à cause du statut de ma famille, je ne pouvais pas. J’ai pensé plusieurs fois au suicide, avant de prendre une autre voie. »

20 000 histoires recensées sur FootPrint

Cela signifiait pour elle partir du pays afin de faire défection au Sud. Une fois arrivée, elle a souhaité tout faire pour que son père soit rapatrié, mais elle n’a pu le faire revenir que dans un cercueil.

C’est l’une des 20 000 histoires que l’on retrouve sur la plateforme en ligne intitulée FootPrint, ou empreinte en français. Les cinq détectives à l’origine du projet s’affairent à analyser des données historiques dans leur bureau, situé en plein cœur de Séoul proche du palais présidentiel.

« On essaie ultimement d’influencer le gouvernement nord-coréen, mais pour cela il est très important de pousser notre propre gouvernement à faire des efforts aussi », dit Ethan Hee Seok Shin, l’un des enquêteurs. « Par exemple lorsqu’ils ont des discussions avec les Nord-Coréens qu’ils puissent évoquer ce sujet. »

Si la Corée du Nord s’ouvre au monde...

Alors que la Corée du Sud souhaite rétablir le dialogue avec le Nord, difficile d’imaginer les diplomates aborder ces sujets sensibles. Les enquêteurs souhaitent aussi que leur travail soit utile aux familles si un jour le régime s’effondre ou s’ouvre au monde.

Pour être exhaustif, il leur est nécessaire de travailler aussi sur les violations des droits de l’homme à l’intérieur du pays. « Pour cela, nous devons nous appuyer sur les témoignages des transfuges partis de Corée du Nord, la plupart d’entre eux ont encore de la famille sur place quand ils viennent en Corée du Sud. Ils sont donc bien plus hésitants à parler de cela. Même si le nombre de disparitions internes est certainement bien supérieur à toutes les autres catégories de victimes, paradoxalement, c'est celle sur laquelle nous avons le moins d’informations. »

En mettant en ligne des photos des dates, les noms des victimes les enquêteurs souhaitent accomplir un devoir de mémoire et combler un fossé générationnel. En aidant par exemple des jeunes sud-coréens à s’informer sur des grands-parents qu’ils n’ont jamais connus.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne