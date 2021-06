Reportage international

En Australie, une nouvelle initiative vient d’être lancée pour inciter les particuliers à réduire leur empreinte carbone. Ils peuvent désormais échanger leur surplus d’énergie solaire contre des packs de bière. L’initiative a été lancée il y a quelques semaines par l’un des plus grands brasseurs du pays, où près de 20% des foyers sont équipés de panneaux solaires.

Publicité

Et si en plus de faire fonctionner votre réfrigérateur, vos panneaux solaires vous permettaient aussi de le remplir de bières ? C’est ce que propose depuis peu Victoria Bitter, l’une des marques de bières les plus populaires en Australie. Elle diffuse depuis quelques semaines un spot de publicité qui explique le fonctionnement de cette initiative : « Pour la première fois, vous pouvez échanger votre surplus d’énergie solaire à VB... Et pour l’équivalent de 30 dollars d’énergie solaire que vous nous donnez, nous vous donnerons un pack de bières. »

Pour les particuliers l’affaire est intéressante, du moins s’ils aiment la bière. Puisqu’elle leur permet d’acheter un pack de bière avec un rabais d’environ 40%.

Pour l’entreprise, au-delà du coup marketing, ce système d’échange va lui permettre d’alléger un peu plus son bilan carbone. L’an dernier, Victoria Bitter a annoncé que ses brasseries fonctionnaient à 100% avec de l’énergie solaire. Grâce à ce système d’échange, le groupe espère également couvrir les besoins en électricité de son siège social.

Et à en croire Hayden Turner, le directeur du marketing de Victoria Bitter, les consommateurs ont répondu à l’appel. « Des dizaines de milliers de personnes se sont rendues sur notre site web dès les deux premières semaines et beaucoup de gens se sont déjà inscrits. Donc nous sommes assez sûrs de pouvoir atteindre notre objectif », se félicite-t-il.

Pour l’instant, seulement 500 clients pourront bénéficier de cette offre. Mais le groupe Carlton and Breweries United, propriétaire de Victoria Bitter, pourrait rapidement l’étendre à toutes les marques du groupe. « Pour l’instant, il s’agit d’une expérimentation. VB est l’une de nos plus grandes marques nationales. On va donc initier le programme avec elle, le faire grandir l’année prochaine si on y arrive, mais à plus long terme, il est très probable que nous l’étendions à nos autres marques », explique encore Hayden Turner.

Cette initiative arrive en tout cas à point nommé pour les 2,5 millions de foyers équipés de panneaux solaires en Australie. Puisqu’en mars dernier, l’AEMC, le régulateur australien de l’énergie, a suggéré l’imposition d’une nouvelle taxe qui s’appliquerait à tous ceux qui revendent leur surplus d’énergie solaire à leur fournisseur d’électricité.

La logique derrière cette proposition, c’est de décongestionner le réseau en période de pic de production d’électricité, réseau qui malgré le nombre très élevé d’Australiens équipés de panneaux solaires, reste essentiellement conçu pour distribuer de l’électricité. Mais pas pour en recevoir. Alors plutôt que de payer des impôts pour avoir produit plus d’énergie qu’ils n’en consomment, les Australiens ont désormais la possibilité de payer un pot à leurs amis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne