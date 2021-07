Reportage international

La cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo aura lieu le 23 juillet. Ces Jeux vont faire date vu leur contexte sanitaire hors-normes, mais aussi en raison de leur coût faramineux : plus de 13 milliards d'euros. Cela fera d'eux les Jeux d'été les plus chers de l'histoire olympique. Un tel budget fait débat au Japon. D'autant plus que, comme dans beaucoup de pays, le taux de pauvreté s'est envolé dans l'archipel depuis l'apparition du coronavirus.

De notre correspondant à Tokyo,

Pendant les Jeux de Tokyo, les plus hauts dirigeants du Comité international olympique descendront dans des hôtels de luxe, où ils occuperont des suites coûtant parfois 300 000 yens la nuit, soit plus de 2 000 euros. Et ces factures d'hôtel seront payées en grande partie par le comité organisateur des Jeux, donc par les contribuables tokyoïtes.

Un tel train de vie a de quoi faire grimacer. « Des nuits d'hôtel à 300 000 yens… les bras m'en tombent. C'est plus de deux fois le montant de ma pension de retraite ! Moi, je n'ai pas les moyens de faire trois repas par jour. Et là, aujourd'hui, j'ai allumé les néons pour votre venue mais, d'habitude, je m'éclaire à la lumière du jour et, le soir, grâce à la télé. Le moindre yen économisé compte. Ces JO de Tokyo, ce sont décidément des Jeux de riches. Quel contraste avec ce que nous vivons, nous, les petites gens », raconte une retraitée.

« Ma pension de retraite ne me suffisant pas pour vivre, trois matinées par semaine, j'en suis réduite à nettoyer des cages d'escalier dans des copropriétés, explique une autre. C'est dur, à 82 ans, de monter et de descendre sans arrêt de lourds seaux d'eau, mais je n'ai pas le choix : sans ce petit boulot, je ne m'en sortirais pas financièrement. Beaucoup de seniors sont, comme moi, obligés de travailler. Cela me fait mal qu'on ait consacré tant d'argent aux JO, on aurait mieux fait d'augmenter le montant des pensions de retraite. »

De plus en plus de jeunes dans la précarité

Vingt pour cent des seniors vivent sous le seuil de pauvreté au Japon. Ce pays compte aussi de plus en plus de jeunes qui ont basculé dans la précarité. Comme l'a constaté ce responsable d'une association caritative qui, chaque soir, distribue des plateaux-repas aux personnes démunies : « Les personnes qui nous sollicitent sont de plus en plus jeunes, mais aussi de plus en plus nombreuses. On distribue trois fois plus de plateaux-repas qu'avant l'apparition du virus. Certains soirs, il y a tellement de monde que les gens doivent faire la queue pendant plus de deux heures avant d'être servis. »

L'épidémie a aussi précarisé beaucoup de femmes. Car au Japon, elles occupent deux fois plus souvent que les hommes des emplois précaires et irréguliers, qui donnent rarement droit aux allocations de chômage quand on les perd.

Depuis qu'elles ont été licenciées, ces deux jeunes mères de famille vont régulièrement chercher des colis de nourriture dans une banque alimentaire. « Mes deux garçons mangent comme des goinfres. Le riz, la viande, le pain ou la confiture que je reçois ici, cela m'aide beaucoup », confie la première. « Je suis vraiment dans le pétrin, financièrement. Sans tous ces bénévoles qui me viennent en aide si gentiment, je ne mangerais sans doute pas à ma faim », renchérit l'autre.

On estime que 35% des ménages japonais les plus défavorisés n'ont plus les moyens, désormais, d'acheter toutes les denrées alimentaires dont ils ont besoin.

