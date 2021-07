Reportage international

Les JO de Tokyo placent très haut l'exigence écologique

Un avion commercial de passagers s'approche de l'aéroport de Haneda au-dessus du complexe de hockey sur gazon des Jeux olympiques d'été de 2020, jeudi 22 juillet 2021, à Tokyo, au Japon. AP - John Minchillo

Par : Clea Broadhurst 7 mn

Les JO de Tokyo, qui se voulaient au départ être les Jeux du « rétablissement » suite aux trois catastrophes de 2011 (séisme, tsunami et accident nucléaire) ont vite eu pour nouvel objectif d’être les plus « verts » possible : objectif zéro émission de carbone, médailles faites en métaux recyclés, de l’or, de l’argent, et du cuivre trouvés dans les vieux téléphones portables des Japonais.