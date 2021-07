Reportage international

En Inde, les épouses et jeunes mamans interrompent généralement leur carrière pendant des années pour s’occuper de leur foyer. Mais à la faveur de la généralisation du télétravail, provoquée par la pandémie de Covid-19, beaucoup peuvent désormais mener ces deux activités de front. Les recruteurs voient donc une explosion de candidatures de trentenaires.

Il y a deux ans, Charu Reddy était en pleine ascension professionnelle dans une banque internationale. Elle tombe alors enceinte, prend son congé maternité, mais cela ne suffit pas. Comme il y a très peu de crèches en Inde, elle veut rester près de son enfant. « J’ai demandé à travailler de la maison, mais mon employeur ne m’a pas autorisé, j’ai donc démissionné. Et je me suis arrêtée pendant un an. » raconte-t-elle.

Mais un changement l’a depuis aidé à revenir travailler : le confinement et la généralisation du télétravail. « Je peux maintenant m’occuper de la famille et du travail en même temps. Je me connecte le matin, m’occupe de mon fils derrière, et reviens au travail. Je vis aussi des moments précieux avec mon enfant, que j’aurais manqué en allant au bureau. »

En Inde, les tâches ménagères et familiales sont réservées aux femmes. Et beaucoup de ces travailleuses interrompent donc leur carrière pendant des années après le premier enfant. Résultat, seulement 21% des femmes indiennes sont considérées comme actives, soit l’un des taux les plus bas du monde.

Deux fois plus de candidatures en un an

Or la pandémie renverse cette tendance : l’agence Avtar, qui promeut les recrutements issus de la diversité, a constaté que le nombre de femmes mariées qui postulaient avait doublé depuis un an. Saundarya Rajesh, la fondatrice et directrice d’Avtar, n’est pas étonnée : « La flexibilité professionnelle est l’oxygène de la carrière d’une femme. Vous lui offrez cette flexibilité et au moins 40% des Indiennes vont pouvoir sauver leur carrière. Jusqu’à présent, nous avions du mal à convaincre les entreprises à mettre en place le télétravail. Mais quand le Covid est arrivé, elles ont changé radicalement. C’était fantastique. »

Les entreprises des nouvelles technologies, qui se sont adaptées rapidement, bénéficient le plus de cette nouvelle main-d’œuvre féminine. Ritu Anand est responsable de la diversité chez Tata Consulting Services, l’une des plus grandes multinationales de ce secteur au monde, qui compte près de 500 000 employés. « Beaucoup de nos employées postulent maintenant à l’étranger, car elles peuvent travailler à distance. Je n’ai donc plus à demander si leurs familles vont déménager avec elles, ou si elles auront besoin d’une nourrice. Grâce à la pandémie, ces questions personnelles, qui freinaient leurs évolutions professionnelles, ont disparu. Et nous nous concentrons seulement sur le travail », explique-t-elle.

Cette entreprise prévoit d’étendre le télétravail après la fin de la pandémie. Les employés ne devront venir au bureau que pendant 25% de leur temps de travail.

