Reportage international

Afghanistan: les ex-interprètes des armées étrangères plongés dans l'inquiétude

Un interprète afghan (d.) lors d'un entretien entre des soldats américains et un Afghan en 2009 (Image d'illustration). © Kevin Frayer/AP

Par : Sonia Ghezali Suivre 6 mn

En Afghanistan, alors que les forces étrangères poursuivent leur retrait total qui doit s’achever à la fin de mois d’août, les anciens interprètes des différentes armées de la coalition sont plongés dans l’inquiétude. Ils sont considérés comme des traîtres par les talibans. Ces derniers assurent qu’aucun mal ne leur sera fait s’ils se repentissent. Des promesses auxquelles personne ne croit, à commencer par les ex-interprètes et employés de l’armée américaine.Il reste des centaines d’anciens interprètes et auxiliaires des forces étrangères. Parmi eux, une centaine ayant travaillé pour l’armée française en Afghanistan et dont les demandes de visa ont été rejetées au cours des années précédentes. Des centaines d’autres ont travaillé pour l’armée américaine.