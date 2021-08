Reportage international

Berger de l'Himalaya

Triund, au dessus de Dharamshala, dans le nord de l’Inde. © RFI/Sébastien Farcis

Par : Sébastien Farcis

Nous partons à présent pour les hauteurs de l’Himalaya : notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis, a suivi un des bergers de cette région, appelé les Gaddis, lors de sa transhumance à plus de 3 000 mètres d’altitude. Cet homme poursuit la tradition centenaire de ces bergers, qui vivent de manière nomade pendant une grande partie de l’année et dorment en plein air pour mener leurs troupeaux paître les herbes riches en vitamines de ces montagnes. Une vie libre, avec les cols enneigés comme seuls compagnons. Mais une tradition qui se perd, car les jeunes générations ne reprennent plus le flambeau.Fermez les yeux, ouvrez bien vos oreilles, nous partons pour l’Himalaya !