Reportage international

À Singapour vient d’être inaugurée une gigantesque centrale solaire d’un nouveau genre. Elle est aussi grande que 45 terrains de football et s’étale sur l’eau avec des panneaux flottants. Mais malgré sa taille quasi inédite, cette nouvelle source d’énergie solaire reste très minime à l’échelle du pays et ce projet innovant reste avant tout symbolique dans ce riche petit pays d’Asie du Sud-Est qui a su se développer grâce à l’industrie pétrolière.

De notre correspondante à Singapour,

À Singapour on n’a pas de place, mais on a des idées. Pour développer l’énergie solaire on se tourne donc vers la mer, faute de place sur terre dans ce petit pays de la taille de Berlin. Mais à écouter Chong Mien Ling, quand l’énergie du soleil rencontre l’eau d’autres avantages apparaissent. Cette ingénieure supervise le développement durable à l’agence gouvernementale de l’eau à Singapour, derrière cette centrale solaire flottante.

« Après 4 années de recherches, on a pu conclure que les centrales solaires sur l’eau ont un rendement entre 5 et 15% supérieur aux centrales sur la terre ferme. Car l’environnement immédiat permet de rafraîchir les panneaux qui flottent grâce à l’eau en dessous. On a aussi pu constater que l’on n’avait pas de problèmes d’ombres qui peuvent être causé par l’urbanisation », explique Chong Mien Ling.

Pas d’ombre au-dessus des panneaux, et pas non plus d'obscurité totale sous l’eau qui pourrait nuire à la faune comme à la flore précise-t-elle : « Les panneaux occupent seulement ⅓ de la retenue d’eau, laissant les ⅔ restant aux animaux pour chasser et s’alimenter. »

Singapour utilisera les 60 mégawatts d’électricité produits pour alimenter ses usines de traitement des eaux, Mais une centrale solaire flottante comme celle-ci ne peut pas être installée n’importe où, rappelle Jen Tan de Sembcorp Industries, le constructeur.

« Dans l’eau, la gestion des câbles est délicate, s’ils sont soumis à des conditions météorologiques violentes, ils se briseront. Donc, si on réfléchit à l’échelle mondiale sur les endroits où peuvent fleurir des projets de ce type, il faut des eaux calmes », précise Jen Tan.

Les eaux du détroit de Singapour sont elles relativement épargnées par les tempêtes, mais elles sont déjà fort peuplées par une autre activité étroitement liée à l’histoire de Singapour : le raffinage de pétrole, son commerce et son transport, rappelle Chang Young Ho professeur d’économie à l’université des sciences sociales de Singapour.

« En 1965, lorsque Singapour a été indépendant, les raffineries ont commencé à émerger, et aujourd’hui Singapour est alors devenu le 3ᵉ centre de raffinerie du monde et succès économique du pays a débuté avec l’industrie pétrolière », souligne le professeur Chang Young Ho.

Mais cette manne pétrolière n’a pas empêché Singapour de chercher pour sa consommation locale des énergies moins nocives pour la planète, rappelle cet universitaire :

« En 1992, SG débute une transition du pétrole au gaz naturel, la moins polluante des énergies fossiles. Mais en 2005, quand Singapour a annoncé la construction d’un terminal de gaz naturel beaucoup étaient contre cette idée, disaient on n’en a pas besoin, la demande n’est pas là »

15 ans plus tard le gaz naturel demeure quasiment l’unique source d’énergie de Singapour, et si ce petit État s’intéresse désormais au solaire, ça n’est pas avec l’ambition de remplacer celle-ci, rappelle le M. Chang :

« Une des principales caractéristiques des énergies renouvelables, c’est qu’elles sont intermittentes. Le solaire produit beaucoup de courant pendant la journée. Mais pendant la journée, Singapour dispose d’autres sources d’énergie et le solaire reste un surplus. Pour le gérer, il faut réfléchir aux capacités de stockage, et Singapour travaille vraiment là-dessus. »

Les objectifs du pays sont ainsi d’avoir 3% d’énergie solaire Pour l’organisme Climate Action Tracker c’est trop peu trop tard pour un pays aussi développé que Singapour.

