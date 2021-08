Reportage international

Philippines: plastiques et pandémie

Les Philippines sont le troisième contributeur de déchets plastiques déversés chaque année dans les océans. (Photo d'illustration) RFI/Ariane Gaffuri

Par : Manon Tomzig 6 mn

Les Philippines sont le troisième contributeur de déchets plastiques déversés chaque année dans les océans. Et la quantité de déchets plastiques générés par le pays a lourdement augmenté depuis le début de la pandémie. En cause : les équipements de protection. Mais aussi les changements de consommation, liés à l’un des confinements les plus longs au monde. Scientifiques et ONG estiment que cette crise du plastique est la prochaine crise humanitaire.