Reportage international

Après une deuxième vague meurtrière liée au variant Delta, l’Inde respire depuis juillet. Mais alors que 13% seulement de la population a reçu deux doses de vaccin, un comité d’expert gouvernemental annonce une troisième vague imminente. Pour la contenir, c’est la course contre la montre.

Il est 10 heures et devant le centre de vaccination la queue est déjà longue. Dans ce dispensaire médical du sud de la ville, on reçoit à la chaîne et sans rendez-vous. Sanjib, un travailleur migrant, vient de se faire vacciner : « J’ai enfin pu recevoir ma première dose. Avant, j’étais dans mon village, dans les montagnes de l’Assam. Et il n’y avait pas de créneaux avant des semaines. Chaque jour, 1 000 personnes venaient pour 100 doses disponibles. »

Responsable du centre de santé, la docteure Geetha a failli perdre son mari lors de la deuxième vague. Aujourd’hui, elle veut aller le plus vite possible : « Aujourd’hui, on va vacciner 700, peut-être 1 000 personnes. Dans le quartier, environ 50% de la population a été vaccinée. Le problème, c’est que nos docteurs ont réalisé que les populations des bidonvilles sont très réticentes. Par exemple, beaucoup sont alcooliques et pensent que le vaccin va avoir des effets secondaires. »

Un projet pilote pour convaincre les plus sceptiques

Pour convaincre les couches de la population les plus sceptiques, la ville de Bangalore a lancé un projet pilote. Des équipes font du porte-à-porte dans les quartiers pauvres. La docteure Geetha nous invite à suivre leur travail. Nous entrons dans la cour d’une première maison. « Bonjour monsieur, nous sommes docteurs et travaillons pour la municipalité. Est-ce que vous avez reçu vos deux doses de vaccin ? », interroge la médecin. « Moi je les ai reçues, mais pas mon fils. Il est venu plusieurs fois au centre, mais il n’y avait pas de doses, alors il a laissé tomber », lui répond un habitant. « Désormais nous avons plein de doses. Nous allons prendre son numéro et lui trouver un créneau », enchaîne alors la jeune femme.

À chaque passant, l’équipe de docteurs distribue des prospectus avec l’adresse du centre. Une habitante se plaint d’effets secondaires. « Elle a du mal à bouger son bras. Mais je pense que c’est lié aux médicaments qu’elle prend contre l’hypertension. Je lui ai proposé de passer au centre pour qu’on observe ça et qu’elle puisse recevoir sa deuxième dose », explique la docteure Geetha.

Une jeune femme ouvre la porte aux équipes. Elle dit être vaccinée, mais pas son père, qui est diabétique. « Il faut vraiment que tu lui dises de venir. Les personnes diabétiques ont plus de risques de tomber gravement malade du coronavirus », insiste la médecin.

Un tâche titanesque

Une application permet au personnel médical de noter l’état de santé de chaque habitant. Mais couvrir toute la zone va prendre du temps, reconnaît la docteure Geetha : « Laissez-moi calculer… Il y a 70 000 foyers dans le quartier et chacune des trois équipes couvre 150 maisons par jour. Donc il va nous falloir cinq mois à ce rythme ! »

À terme, la municipalité compte ouvrir des centres dans les zones où la population est trop peu immunisée. Encore faut-il couvrir les 198 quartiers de la ville. Le programme pilote n’en concerne que deux. Manque de doses, manque de personnel ou peur du vaccin : la route pour une Inde vaccinée s’annonce encore longue.

