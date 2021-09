Reportage international

L'Afghanistan s'enfonce dans une grave crise humanitaire depuis la chute de Kaboul. Le budget public du pays était financé à 80% par la communauté internationale jusqu’à la prise du pouvoir par les talibans, le 15 août dernier. Plus de neuf ménages sur dix n'ont désormais plus assez à manger, selon le Programme alimentaire mondial. Les habitants vendent leurs biens contre quelques afghanis pour fuir ou survivre.

Certaines rues de Kaboul ont des allures de brocantes. Une machine à laver, deux sommiers, un matelas, des commodes, une table de billard, une voiture pour enfant, c’est ce que Parwaiz veut vendre ce jour-là. Car il n’arrive plus à nourrir sa famille. Deux hommes qui s’improvisent vendeurs de produits d’occasion s’approchent de lui et de la voiture chargée : « Combien tu veux ? », lui demande l'un. « Donne-lui 16 000 », propose l'autre.

Une liasse de billets de 1 000 afghanis dans les mains, un des acheteurs compte jusqu’à seize, et tend les coupures bleues à Parwaiz. « Non. » Parwaiz refuse. Il voudrait 20 000 afghanis, soit l’équivalent d’un peu moins de 200 euros. Quelques minutes plus tard pourtant il cède. Ce commerçant qui a fait faillite avec l’arrivée des talibans arrive difficilement à nourrir sa famille, confie-t-il.

« Avant on pouvait manger de la viande et du riz une fois par mois. Maintenant on ne peut même plus. Un kilo de viande coûte 500 afghanis, un kilo de riz coûte 150 afghanis. Mais les gens n’arrivent même pas à gagner 100 afghanis », se plaint-il.

Un revendeur attend les clients près de son stand. Des objets divers posés à même le trottoir. « Je travaillais au bazar avant. J’avais un étal de légumes. Je vendais des pommes de terre. Mais il n’y a plus de clients, les gens n’achètent plus depuis l’arrivée des talibans, constate-t-il. Alors j’achète et je revends ce que les personnes viennent vendre ici. Ce n’est pas facile. Les talibans sont venus plusieurs fois pour nous dire d’arrêter. Ils m’ont arrêté et emmené au poste de police à plusieurs reprises, mais je n’ai pas le choix. Je suis désespéré. Alors je continue. »

Sur le bord de la route, un homme nous interpelle. Il est agité, parle fort. Il se présente : Abdul Rahmane. Et il est en colère. Ce chauffeur de taxi de 65 ans a plongé lui aussi dans la misère, au cours des dernières semaines. « Les États-Unis nous ont laissé tomber, ceux qui ont de l’argent travaillaient au gouvernement a un haut niveau se sont enfuis, ils nous ont abandonnés. C’est un deuxième Irak. La communauté internationale doit se rendre compte de notre situation et nous aider pour nous en sortir. S’ils comptaient nous abandonner comme ça, ils auraient dû jeter tous les Afghans dans la rivière du Helmand, ça aurait été mieux que ce que nous vivons aujourd’hui parce que nous sommes tous des mendiants maintenant. »

Avec un dollar par jour pour survivre, Abdul Rahmane vit dans l’extrême pauvreté. L’ONU a averti que la quasi-totalité de la population afghane risquait de basculer sous le seuil de pauvreté dans les prochains mois si aucune aide humanitaire n’était apportée au pays.

