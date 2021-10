Reportage international

Le Premier ministre indien est vénéré de manière exceptionnelle par son parti et l’appareil gouvernemental, qui ont organisé un record de vaccination contre le Covid-19 pour célébrer son anniversaire.

Nous sommes le 17 septembre dernier. C’est le jour de l’anniversaire de Narendra Modi, et son parti du BJP mobilise ses troupes ainsi que l’appareil de l’État pour offrir un cadeau spécial au Premier ministre : un record de vaccinations contre le Covid-19. L’effort paie : près de 23 millions de personnes sont vaccinées en un jour, soit quatre fois plus que les jours précédents et un record national.

« Le BJP a des équipes dans tous les villages du pays. Elles ont des listes d’habitants et s’assurent que les personnes vont se faire vacciner. Ce jour-là, nos travailleurs ont collaboré avec les autres partis pour montrer à quelle vitesse l’Inde pouvait vacciner sa population », explique RP Singh, porte-parole du BJP.

Les vaccinations ont surtout explosé dans les États dirigés par le BJP. En une journée, elles ont été multipliées par 38 au Karnataka et par 10 au Gujarat. Mais la manière d’y arriver serait douteuse, analyse Rijo John, économiste de la santé et professeur adjoint à l’université Rajagiri de Cochin : « Dans les États du BJP, la vaccination a fortement baissé les 3-4 jours précédents, pour exploser ce jour-là et retomber ensuite au même niveau qu’avant. Les autorités ont donc pu retarder la vaccination des personnes pour arriver à ce record, ce qui est une mauvaise chose en termes de santé publique. »

Dès le lendemain, les journaux titrent que l’Inde a battu ce record pour célébrer l’anniversaire du Premier ministre. Une marque supplémentaire du culte grandissant de Narendra Modi en Inde. « Ces dernières années, le BJP et Mr Modi ont effacé les lignes de démarcation entre le dirigeant, le gouvernement, l’État et la nation, observe Nilanjan Mukhopadhyay, écrivain spécialiste du nationalisme hindou. Ces concepts sont censés devenir synonymes. En gros, "Modi est l’Inde, et l’Inde est Modi". Les dirigeants du BJP parlent de lui comme s’il était un surhomme et son image est omniprésente : dans les journaux, sur les énormes affiches dans la rue, sur l’autoroute, vous ne pouvez pas vivre une journée en Inde sans voir sa photo. »

Jamais un Premier ministre n’a fait l’objet d’un tel culte depuis Indira Gandhi. C’était dans les années 70 et la fille de Nehru, autoritaire, a fini son mandat en déclarant l’état d’urgence, qui a suspendu les libertés publiques pendant 21 mois.

