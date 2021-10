Reportage international

Thaïlande: le face-à-face entre royalistes et pro-démocrates continue

Des manifestants tiennent des pancartes et saluent à trois doigts lors d'une manifestation contre le gouvernement et en faveur de la libération de prisonniers politiques à l'extérieur de la prison de Bangkok à Bangkok le 13 octobre 2021. AFP - LILLIAN SUWANRUMPHA

Carol Isoux

Le mouvement pro-démocratie se rassemble quasiment toutes les semaines depuis plus d’un an. Issus à l’origine des milieux étudiants, les militants, au profil de plus en plus divers, réclament des réformes économiques et constitutionnelles, notamment un contrôle accru du Parlement sur la monarchie. Mais les royalistes ne l’entendent pas de cette oreille. Pour eux, seul un Roi tout-puissant peut garantir la force et l’unité du pays. Ils organisaient cette semaine des contre-manifestations. Ce sont deux visions de la Thaïlande qui s’opposent.