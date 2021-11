Reportage international

Dans le Chhattisgarh, qui compte pour 2% de la population mais 16% des réserves de charbon du pays, les habitants subissent les conséquences directes de l’appétit croissant des industriels pour les énergies fossiles.

À perte de vue, la terre est éventrée. Au fond de la mine à ciel ouvert de Gare Palma, des engins s’activent pour extraire le précieux combustible. Nous sommes dans le district de Raigarh, où gisent des centaines de milliers de millions de tonnes de charbon. Leur exploitation impacte directement les locaux.

« Ces dix dernières années, le nombre de malades que je reçois a beaucoup augmenté, témoigne le docteur ayurvédique Haria Patel À cause de la déforestation, l’air pur disparaît et la pollution augmente. Avec des fumées crachées par les industriels, la population attrape des problèmes pulmonaires, des problèmes de peau, des cancers même. »

Des conséquences directes sur la santé des habitants

Dans le village proche de Sarasmal, une étude portée en 2017 sur 341 habitants a montré que 87% d’entre eux étaient infectés par la pollution de l’air et des eaux. À 33 ans, Shivpal Bhagat est leur porte-parole. « Ma mère a des problèmes d’estomac, mon grand frère des problèmes de peau. D’autres ont des toux chroniques ! C’est injuste parce que les travailleurs des mines ont une assurance santé. Mais nous, fermiers, n'avons rien. »

Une couche de poussière recouvre les champs et les habitations. Anand Patnaik se plaint, lui, du dynamitage permanent des sols dans les alentours : « À cause des explosions souterraines pour le charbon et l’eau, les murs de ma maison sont pleins de fissures et ils s’effritent. On ne reçoit aucune compensation pour cela. Je n’ai pas de quoi la réparer, j’ai peur qu’elle s’effondre. »

Les industriels exproprient les villageois, le plus souvent au mépris des lois, affirme Haria Patel. « Les entreprises ne respectent ni les habitants, ni les forêts, ni la loi indienne. Ils corrompent les agences de contrôle gouvernementales. Parfois, même les consentements des chefs de villages sont falsifiés. »

Une activité minière qui devrait encore augmenter

Récemment, le gouvernement de Narendra Modi a relancé la vente aux enchères des mines d’Inde centrale. Des groupes géants indiens tels que Jindal ou Adani raflent la mise. « Aujourd’hui, de nouvelles entreprises arrivent et prospectent, et on est très inquiets que l’activité augmente encore, confie Shivpal Bhagat. Si nous fournissons de l'électricité au reste de l’Inde, le reste de l’Inde devrait aussi s’intéresser à nous. Le pays doit savoir que si nous détruisons la jungle ici, cela va faire augmenter les températures partout. »

L’Inde dépend en moyenne du charbon à 70% pour son électricité et la demande va croissante, au point que le pays traverse actuellement une pénurie de combustible. D’ici à 2040, la consommation d’énergie en Inde devrait encore doubler, selon l’Agence internationale de l’énergie. Les habitants du Chhattisgarh demandent à ne pas être sacrifiés pour les besoins du reste du pays.

