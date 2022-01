Reportage international

En Inde, le fléau de la pollution des eaux de Bangalore

Des ouvriers s'affairent à la rénovation d'un grand canal pollué de Bangalore, en Inde, janvier 2022. © Côme Bastin / RFI

En Inde, la ville de Bangalore souffre d’une terrible pollution des eaux à cause de sa croissance effrénée. Depuis quelques années, citoyens, scientifiques et architectes se mobilisent pour la nettoyer et pousser les pouvoirs publics à agir. Un canal à l'image de celui de Paris ou Séoul doit même y voir le jour, mais la tâche s’annonce titanesque.