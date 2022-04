Reportage international

C’est une denrée dont il serait difficile de se passer aujourd'hui : l’huile de palme. Pourtant, du côté de ses principaux producteurs en Asie du Sud-Est, la pandémie a fait baisser les rendements. En Malaisie tout particulièrement, l'industrie de l'huile de palme cherche désormais à attirer davantage les travailleurs locaux ou bien à autonomiser un travail qui est presque resté le même depuis un siècle.

Publicité

De notre correspondante régionale,

L’huile de palme est présente dans la moitié des produits d’un supermarché, et la demande mondiale continue d’augmenter. Dans cette plantation d’huile de palme à 70 kilomètres de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, Norizah fait figure d’exception pour une étonnante raison : cette mère de famille est malaisienne.

« Avant, je travaillais dans une usine d'électronique. Quand la pandémie est arrivée on a dû se confiner et puis quand il était temps de reprendre, j’ai demandé s’il n'y avait pas de poste libre ici, car à l’usine, on était tous très près les uns des autres, il n’y avait pas trop de distances de sécurité et j’avais peur d’attraper le Covid. »

Les plantations où Norizah vaporise de l’engrais depuis quatre mois sont, elles, bien vides depuis l’arrivée du Covid-19 et c’est source d’inquiétude pour Ezzaruddin Abdul Rapar, à la tête de cette plantation Sime Darby : « Les récoltes se font moins fréquemment, donc forcément il y a plus de fruits mûrs, le travail est donc plus lent et donc beaucoup de fruits sont perdus, car ils ont pourri. »

Logement gratuit pour la famille du salarié, prime de productivité, prise en charge des frais médicaux, embauche des repris de justice et des toxicomanes. Les plantations malaisiennes ont pourtant tout essayé ou presque pour recruter des travailleurs locaux pour remplacer les 85% de leur main d’œuvre habituelle qui venait de l’étranger avant que la pandémie ne ferme les frontières.

Un travail aux quatre « D »

Une crise de la main d’œuvre inédite qui pour Datuk Nageeb Wahab, à la tête de l’Association malaisienne d’huile de palme, est révélatrice de manquements profonds.

« La Malaisie s’est industrialisée au fil des ans, les travailleurs ont été attirés par d’autres secteurs, le secteur manufacturier, le secteur bancaire et l’intérêt pour l’huile de palme a diminué. Et puis le travail dans les plantations est considéré comme un travail aux quatre "D" en anglais : difficile, dangereux, dégradant et sale. Cette pandémie nous ouvre donc les yeux, surtout après les problèmes d’accusation de travail forcé qu’on a eus. Et aujourd'hui on s’intéresse donc très sérieusement à l’automatisation des plantations. On s’intéresse pour cela aux exosquelettes, aux drones, à la robotique, et on s’y penche sérieusement, parce que jusque-là, on était moins motivé, on se disait avant la pandémie que la main d’œuvre étrangère serait toujours là. »

Une modernisation ambitieuse et inédite qui demandera sans doute du temps, note Alain Rival, chercheur au Cirad basé en Indonésie. « Ça ne se fera pas du jour au lendemain la mécanisation. Ça veut dire mettre des détecteurs électroniques, trouver un système pour faire tomber ces fruits d’un arbre qui fait 15 mètres de haut. Il y a des questions qualitatives aussi, que ça ne sert à rien de ramasser des fruits qui ne sont pas mûrs. Il faut qu’ils aient le plein taux de maturité, et ça, ça se fait à l’œil, les cueilleurs le font à vingt mètres de distance parce qu’ils sont en bas et les fruits sont en haut, ça marche comme ça depuis 100 ans. »

Mais avec des prix qui atteignent des pics historiques, et des rendements records comparés aux autres huiles végétales, mécanisation ou non, l’huile de palme reste une manne sans pareil en Malaisie.

► À écouter aussi : En Asie du Sud-Est, le prix de l'huile de palme explose depuis le début de l'année

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne