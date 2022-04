Reportage international

Pour la quatrième année consécutive, New Delhi vient d’être classée comme la capitale la plus polluée du monde. Les véhicules en sont les premiers responsables. Le gouvernement local a donc lancé une politique agressive de conversion des transports à l’électrique. Et cela commence à fonctionner, car plus de 12% des nouveaux véhicules enregistrés dans la capitale indienne sont maintenant électriques

Casque vert fluo vissé sur la tête, Rony Kumar arrête son scooter à côté de la porte d’un restaurant de sud de New Delhi, et attrape d’une main un sachet qui contient un hamburger. Il redémarre rapidement, dans un silence étonnant. Rony fait partie des milliers de livreurs de repas qui dévalent chaque jour les avenues de New Delhi, mais son scooter est différent : il arbore une plaque d’immatriculation verte. Il est électrique. « Cela fait deux mois que je loue ce scooter, et c’est bien moins cher que d’utiliser ceux à essence ! confie-t-il. Et cela ne fait aucun bruit, c’est bien ».

« Rendre cette ville plus vivable »

Chaque mois, ce jeune livreur dépense 5 000 roupies (60 euros) de location et 500 roupies (6 euros) pour recharger, de chez lui, les deux batteries de son scooter, qui lui durent toute la journée. « Les autres livreurs dépensent 6 000 roupies (71 euros) par mois, rien qu’en essence ! », assure-t-il. Un écart, et une attractivité pour l’électrique, qui ne font que grandir, car le prix de l’essence à New Delhi a augmenté de près de 10% en deux semaines à cause de la flambée des cours mondiaux.

Rony Kumar loue son scooter vert à Zypp, une des nombreuses start-up de mobilité électrique qui ont émergé ces dernières années à New Delhi. Zypp arrive à louer si peu cher, entre autres car son parc de 3 000 scooters est utilisé à plus de 90%. Avec une marge opérationnelle de 25% sur ses locations, l’entreprise fondée en 2017 serait déjà rentable. « Il y a une énorme demande, explique Akash Gupta, cofondateur et directeur de Zypp. Toutes les compagnies de livraison veulent convertir leurs véhicules à l’électrique. Notre but est donc de rendre les transports électriques abordables, pour rendre cette ville plus vivable. »

La circulation se fait au milieu d'une chape de smog, causée par un mélange de pollution et de brouillard à New Delhi, en Inde. (Image d'illustration) AP - Altaf Qadri

Un plan agressif de conversion à l’électrique

Pour la quatrième année consécutive, New Delhi vient d’être classée comme la capitale la plus polluée du monde par l’Organisation suisse IQAir. La concentration annuelle en particules fines est de 85microns/m3, loin devant la deuxième capitale, Dacca (78,1), et 17 fois supérieur au niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. Environ un tiers de cette pollution est causé les véhicules, dont les deux tiers sont des deux-roues.

En août 2020, le gouvernement de la région de Delhi a donc lancé un plan agressif pour convertir tous les véhicules à l’électrique : subventions à l’achat, prime à la casse, exemptions de taxe routière ou d’enregistrement du véhicule, extension du réseau public de recharge… Et cela semble fonctionner : en mars, 12,6% des nouveaux véhicules enregistrés dans la capitale sont électriques, en augmentation de 20% par mois. Une des adoptions les plus rapides en Inde – même si les véhicules électriques ne représentent encore que 1% des 12 millions de véhicules de New Delhi.

Après les incitations, le gouvernement veut maintenant accélérer la transition. Une directive en préparation vise spécifiquement les « agrégateurs » de services de livraison et de taxi, comme Amazon et Uber. Ce texte prévoit d’obliger que 50% des motos de ces compagnies et 25% de leurs voitures et camions roulent à l’électrique d’ici fin mars 2023. Un effort important pour ces entreprises, à la hauteur de leur présence sur les routes de la capitale.

« Nous travaillons avec ce secteur pour faciliter la transition et nous pourrons retarder son application de quelques mois si besoin. Mais nous appliquerons cette mesure, assure Jasmine Shah, le directeur adjoint de la commission en charge de cette transition électrique dans le gouvernement. La compagnie de commerce en ligne Flipkart a déjà promis que tous ses véhicules seront électriques d’ici à 2030. Cela montre que certaines entreprises sont prêtes à cette transition. Celles qui ne font que réagir devront faire des affaires en dehors de Delhi. Tout le monde doit comprendre que la santé des habitants de Delhi est la priorité du gouvernement. »

Un réseau de recharge à développer

La transition est plus lente pour les voitures individuelles. Les quatre-roues ne représentent que 5,4% des véhicules électriques enregistrés en février, loin derrière les deux-roues (59,4%) et les trois-roues utilitaires et taxis-rickshaws (30,3%). Les voitures électriques demeurent chères et le réseau de recharge est limité aux portes de New Delhi. Impossible ainsi de partir en week-end en dehors de la capitale avec son véhicule au lithium, par risque de manquer de jus.

La compagnie de taxis BluSmart a malgré tout pris le risque : elle ne compte que des taxis électriques. Sa flotte de 1 000 voitures ne peut couvrir que le sud de New Delhi, en augmentation de 300 véhicules par mois. Et pour ne pas tomber en panne, BluSmart a développé son propre réseau de recharge : dix énormes stations qui peuvent chacune accueillir 100 voitures en même temps. « Nous prévoyons maintenant d’ouvrir ce réseau aux véhicules personnels, ce qui sera une énorme avancée », annonce Tushar Garg, le directeur commercial.

Le gouvernement de Delhi vient également d’attribuer les contrats pour l’installation, d’ici fin juin, de 100 nouvelles stations de chargement dans des lieux stratégiques, comme les stations de métro. Chaque station sera munie en moyenne de cinq bornes, ce qui doublera le réseau public de recharge et cassera les prix : l’appel d’offre, réalisé sous forme d’enchères inversées, a été tellement populaire que les entreprises qui l’ont remporté se sont engagées à fournir de l’électricité à 2 roupies par unité (2,2 centimes d’euros), soit deux fois moins élevé que le prix offert aux particuliers.

