Reportage international

Alors que le conflit en Ukraine continue, les Russes subissent aussi les conséquences économiques du conflit et des sanctions occidentales. Certains, qui étaient en vacances au moment de l’invasion de l’Ukraine, se sont retrouvés coincés à l’étranger, sans carte de crédit ni vol de retour. C’est le cas à Phuket, en Thaïlande, où touristes russes sans le sou cohabitent désormais avec familles ukrainiennes réfugiées.

Publicité

De notre correspondante dans la région,

À l’église orthodoxe de la Sainte-Trinité au nord de l’île de Phuket, une trentaine de fidèles est venue chanter et prier en ce dimanche matin. Certains sont résidents de longue date dans l’île qui accueille une communauté d’au moins 5000 citoyens russes.

D’autres, comme Nikita, venaient d’arriver, pour des vacances, et se sont fait surprendre par le conflit. « Dès le début des événements en Ukraine, mon billet de retour vers Irkousk a été annulé, mais la compagnie aérienne ne m’a pas remboursé immédiatement », raconte Nikita. « Donc, je me suis retrouvé coincé ici, sans carte de crédit, sans argent sur mon compte pour acheter un nouveau billet, et même sans nourriture. Au début, j’ai pensé que l’ambassade allait m’aider, m’offrir un hébergement, mais ils m’ont conseillé de plutôt me tourner vers l’église », poursuit-elle.

► À lire aussi : Des Russes se massent à la frontière entre le Mexique et les États-Unis

Une seule grande communauté

Nikita est donc hébergé dans des bâtiments attenants à l’église, il cohabite avec plusieurs familles ukrainiennes, dont les logements ont disparu dans des bombardements. L’ambiance est paisible, les repas sont pris ensemble. Rien d’extraordinaire à cela, selon le père Oleg Cherepanin, chef de l’Église orthodoxe russe en Thaïlande. À l’étranger, pour des raisons historiques, linguistiques et de relations d’affaires, Russes et Ukrainiens ne forment qu’une seule grande communauté.

À Phuket, la communauté a encore du mal à réaliser la violence du conflit. « La première réaction, c’est qu’on a du mal à comprendre ce qui se passe, comment c’est possible », explique le père Oleg Cherepanin. « Vous savez, même parmi ceux qui vivent en Russie avec un passeport russe, beaucoup ont des racines en Ukraine. Je sais que beaucoup de nos paroissiens russes ont des membres de leurs familles en Ukraine. Moi-même, j’ai des origines ukrainiennes, comme beaucoup de prêtres russes, car sous l’Union soviétique la pression contre les religions était très forte dans les régions centrales. Donc, la plupart des prêtres venaient des zones périphériques et surtout d’Ukraine… », souligne-t-il.

► À lire aussi : En Serbie, les Russes opposés à la politique de Moscou arrivent par milliers

« Avec des manifestations, on n’achète pas à manger »

Le chef de l’Église orthodoxe russe en Thaïlande ajoute : « Pour l’instant, je n’ai pas entendu parler de tensions au sein de la communauté, on est une toute petite communauté, on se connaît depuis longtemps. La situation est tellement douloureuse que ça ne sert à rien d’en débattre, il faut plutôt aider. Avec des manifestations, on n’achète pas à manger », dit-il.

Des donations sont envoyées chaque semaine en Ukraine de la part des paroissiens russes. Pourtant, pendant la messe, à une requête anonyme de prier pour la santé de Vladimir Poutine, Russes et Ukrainiens s’exécutent avant de se mettre à prier ensemble pour l’arrêt de la guerre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne