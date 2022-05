Reportage international

À l’ombre des deux principales formations politiques, les Verts et les candidats indépendants font une percée à l'approche des élections fédérales. Ceux-là partagent une ambition commune : remporter suffisamment de sièges au Parlement pour qu’aucun des grands partis n’obtienne la majorité absolue, et user de cette position de force pour les contraindre à lutter plus résolument contre le réchauffement climatique.

De notre correspondant à Sydney,

Ce matin, il n’y a pas une, mais deux candidates aux élections législatives qui se rassemblent dans le nord de Sydney, pour tenir un meeting commun. Elles font toutes les deux partie d’un mouvement baptisé les Indépendants bleu canard, dont les représentants ont de nombreux points communs. Ce sont des femmes, elles se présentent dans des fiefs de la droite australienne et ont fait de la crise climatique le cœur de leur engagement politique.

C’est ce qui a convaincu Léonard de les soutenir. « Pour moi, la priorité absolue, c’est l’action climatique. J’ai des enfants, de 8 et 10 ans, et je me morfonds quotidiennement en pensant au monde que je vais leur laisser », confie-t-il. Léonard compte voter pour Zali Steggall, devenue députée, il y a trois ans en l’emportant face à un ancien Premier ministre, Tony Abbott, dans un quartier où il était élu depuis 25 ans. Un exploit qui a inspiré cette année plusieurs autres candidates à se lancer.

C’est le cas par exemple de Kylea Tink. Elle se présente dans une circonscription de Sydney où l'on vote pour le Parti libéral depuis plus de 100 ans. Et pourtant, elle est donnée gagnante. Car même dans ces circonscriptions conservatrices, la question du climat est devenue centrale. « L’Australie est à la traîne du reste du monde et ce ne devrait pas être le cas, déplore Kylea Tink. Nous avons plus de ressources durables et renouvelables que n’importe quel autre pays et pourtant, notre gouvernement est l’un des plus lents à s’écarter des énergies fossiles. »

Le climat, enjeu brûlant des élections

Au moins cinq candidates indépendantes pourraient l’emporter le 21 mai. Zali Steggall s’en félicite : « J’espère que cette élection sera un moment charnière de la politique australienne qui nous permettra d’amorcer un vrai changement. »

Ces indépendants menaçant le Parti libéral, dont le Premier ministre Scott Morrison est le chef de file. C’est l’un des facteurs qui pourrait contribuer à une victoire du Parti travailliste. Ces derniers promettent d’agir plus résolument contre le réchauffement climatique, en s’engageant par exemple à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d’ici à 2030. Mais dans le même temps, ils veulent continuer à développer le secteur du charbon, dont l’Australie est le premier exportateur mondial.

Pour le parti des Verts, qui a également le vent en poupe, il est indispensable d’aller plus loin. Ils espèrent que les travaillistes l’emporteront, mais sans obtenir la majorité absolue au Parlement. Ce qui permettrait aux Verts de les contraindre à prendre des mesures plus radicales en faveur du climat. « Nous souhaitons être à l’équilibre du pouvoir, afin de pousser le prochain gouvernement à aller plus vite et plus loin face à la crise climatique, et empêcher l’ouverture de nouvelles mines de charbon et de gaz. »

La question du changement climatique est en tout cas la priorité des Australiens, d’après une enquête d’opinion récente.

