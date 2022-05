Reportage international

En Inde, des fils de soie qui racontent le fil de l’histoire

Maqbool Hasan, maître tisseur, fait vivre près de 50 familles d'artisans à Varanasi. © RFI/Côme Bastin

Par : Côme Bastin Suivre 3 mn

Le sari est le vêtement phare de l’Inde et les plus beaux de ces tissus sont fabriqués dans la ville de Varanasi. La communauté musulmane les assemble sur des métiers à tisser du XIXe siècle, à partir de fils de soie. Un savoir-faire unique, fruit de toutes les périodes de l’Inde. Cette guilde est aujourd’hui menacée par la mondialisation et le contexte politique.