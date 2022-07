Reportage international

Inde: après le déluge, quel avenir pour les habitants de l’Assam?

Des réfugiés tentent de faire sécher du riz sur un pont, dans l'Assam, le 24 juin 2022. © RFI/Côme Bastin

Côme Bastin

En Inde, les habitants de la vallée du Brahmapoutre ont été jetés sur les routes par des pluies torrentielles et survivent dans des conditions catastrophiques. Au-delà de l’urgence, c’est l’habitabilité de cette région d’Asie du Sud qui est désormais en cause. Le changement climatique et l’urbanisation sauvage forment un cocktail explosif qui menace des millions d’agriculteurs.