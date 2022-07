Reportage international

Inde: les nouvelles restrictions sur les VPN suscitent l'inquiétude

Jusqu’à présent, seuls 10 pays interdisent ou restreignent fortement l’utilisation de VPN: la Chine, la Russie, la Biélorussie ou la Corée du Nord. © Shutterstock/Alexander Supertramp

Par : Sébastien Farcis Suivre 2 mn

Le gouvernement indien vient d’imposer de nouvelles restrictions sur la navigation en ligne : il s’attaque aux services de VPN, utilisés par les internautes pour naviguer de manière anonyme sur la Toile. New Delhi affirme que ces connexions cachées peuvent freiner la lutte contre la cybercriminalité. Et il a brisé la confidentialité de ces services de VPN. Dans un pays qui réprime de plus en plus l’expression en ligne, cette mesure en effraie beaucoup.