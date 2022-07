Reportage international

Avec ses 220 millions d'habitants, le Pakistan est l’un des pays qui se trouvent sur la ligne de front du changement climatique. Le sud du pays fait face à des températures extrêmes. C'est là que se trouve Jacobabad. Plongés dans une extrême pauvreté, ses habitants doivent survivre à cette chaleur mortelle.

De notre envoyée spéciale à Jacobabad,

L’eau potable est rare et précieuse à Jacobabad. Cette année, un nouveau cap a été franchi dans la ville la plus chaude du monde : le thermomètre affichait 51 degrés en mai dernier. Des températures extrêmes qui deviennent la norme, conséquence du réchauffement climatique. Là-bas, les robinets ne délivrent que de l’eau polluée et salée, impropre à la consommation et inutilisable même pour se laver.

Des réservoirs d’eau potable, tenus par des mafias locales, sont dispersés dans la ville. Des livreurs perchés sur des charrettes tractées par des ânes, remplissent des jerricanes dès le lever du soleil. « Il n'y a pas d’eau potable courante dans la ville, donc nous distribuons l'eau de ces points d’approvisionnement. Comme il fait plus chaud, la demande augmente, explique l'un d'eux. Les nappes phréatiques de la ville sont polluées alors que cette eau est saine. Je livre personnellement de l’eau à une quarantaine de maisons par jour. Certains achètent 4 litres, d'autres 8 et d'autres 12 litres ». Le litre vaut 20 roupies soit 22 centimes d’euros.

Chaleur torride sur les chantiers

« Il fait très chaud ! », s’exclame un enfant transportant un seau d’eau. Dans les rues, des enfants se rafraîchissent en se versant de l’eau puisée au fond d’un seau. Les femmes portent leur duppatta, leur foulard, après l’avoir mouillé. La chaleur est torride, l’air humide, mais sur les chantiers, les ouvriers sont au travail.

Azizullah Abro creuse le sol muni d’une pelle, trempé. « Travailler par cette chaleur est très difficile. Parfois, quand je travaille, j'ai des vertiges. J'ai l'impression que mon corps est vidé de toute son énergie, mais je n’ai pas le choix, confie-t-il. Si je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas nourrir ma famille. Je continuerai à faire ce travail jusqu'à ce que mon corps me le permette. »

Azizullah reçoit 700 roupies pakistanaises par jour, soit environ 3,30 euros pour huit heures de travail. À peine de quoi nourrir sa femme et ses trois enfants. Comme la majorité de la population, ce père de famille vit sous le seuil de pauvreté et ne peut pas s’offrir de climatiseur, encore moins de générateur pour pallier les coupures d’électricité quotidiennes.

Une situation dont pâtissent les pharmacies de la ville. Sur les étagères de l’officine qui jouxte l’hôpital régional, les médicaments subissent les extrêmes chaleurs au grand désespoir du gérant, Amer Lal.

« Les médicaments doivent être conservés à une température d’environ 25 degrés. Mais que pouvons-nous faire ? Il fait très chaud ici. Il y a de longues coupures d'électricité et nous ne pouvons pas installer de climatiseur ici, regrette-t-il. Même si nous avions de l’électricité en permanence, nous ne pourrions pas nous permettre financièrement d’utiliser la climatisation parce que cela ferait doubler le prix de nos factures d’électricité. »

Les clients le savent très bien et repartent avec leurs boîtes de médicaments sans poser de question.

