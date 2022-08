Reportage international

En Afghanistan: les militantes féministes risquent leur vie pour défendre leurs droits

Audio 02:49 Audio 02:49

Manifestation d’une cinquantaine de femmes devant le ministère de l’Éducation à Kaboul, samedi matin 13 août 2022. © Clea Broadhurst / RFI

Privées d’éducation, forcées de porter le voile intégrale, bannies de la politique et des médias, les femmes disparaissent peu à peu de l’espace public en Afghanistan. Le régime taliban a mis en place une version rigoriste de la charia islamique qui ne laisse aucune place à celles qui représentent plus de la moitié de la population. Reléguées au rang de « mineure sous tutelle d’un proche masculin », les femmes ont perdu l’ensemble de leurs droits acquis au cours de la République afghane d’Afghanistan, soutenue entre 2001 et 2021 par la communauté internationale. Exclues de nombreux emplois dans la fonction publique et dans le secteur privé, la contribution économique qu’elles représentaient pour le pays a disparu, et l’ONU l’évalue même à un milliard de dollars, soit jusqu'à 5% du PIB de l'Afghanistan. « L’avenir est un immense trou noir », confient plusieurs Afghanes résignées à subir leur sort dicté par un régime qui déteste les femmes.