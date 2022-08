Reportage international

Depuis que les talibans sont arrivés au pouvoir il y a un an, ils ont imposé des réglementations strictes, notamment en ce qui concerne l’éducation des jeunes filles. Elles ne peuvent désormais plus accéder à l’enseignement secondaire. Par ailleurs, l'organisation humanitaire Save the Children estime que plus de 45 % des filles ne vont pas à l'école primaire, contre 20 % des garçons.

De notre envoyée spéciale,

Dans une petite salle de classe à Kaboul, une dizaine d’élèves, filles et garçons de moins de dix ans, tous mélangés, sont studieux. Ils se lèvent en cœur pour saluer leur professeur des écoles. L’arrivée au pouvoir des talibans a changé le destin des jeunes filles du pays.

« On ne nous laisse pas aller à l’école à partir du collège », confie Asma, âgée de huit ans, timide, mais tout de même volontaire. Son rêve ? Devenir médecin. « Il y a des chances que je ne puisse pas étudier pour devenir docteur. On est tristes et déçues de ne pas pouvoir continuer à étudier. »

Adela, son institutrice, s’estime chanceuse de pouvoir continuer à enseigner dans cet établissement privé. Mais elle peine à trouver comment rassurer ses élèves sur leur avenir. « Nous sommes bien sûr déçues pour nos étudiantes, on voudrait qu’elles puissent reprendre leurs études », dit-elle. Le regard incertain, elle ajoute : « Toutes les femmes ont peur d’être interdites de travailler pour de bon, on a toutes ça en tête, car il est difficile d’avoir confiance dans cette situation. »

« Astreintes à domicile »

Dans la classe d’à côté, quelques garçons suivent des cours de religion. L’un d’eux, Abasseen, âgé de neuf ans, explique que ses deux grandes sœurs n’étudient désormais plus. « Ma famille ne les laisse pas aller à l’école », raconte-t-il. « Nous sommes une famille un peu conservatrice et nous, nous sommes des hommes. » Selon le jeune garçon, ses sœurs lui disent qu’elles aimeraient étudier : « Je suis triste pour elles, pourquoi devraient-elles être illettrées ? »

C’est la question que de nombreuses femmes se posent. Maliha était à la tête du Women’s Accounting Institute de Kaboul, responsable de l’égalité des sexes et enseignante de droit. Depuis un an, elle ne fait plus rien de tout cela. « Je ne pense pas que les écoles vont rouvrir pour les femmes », dit-elle, le ton désespéré. « Il n’y a aucun réel espoir, car lorsque les talibans étaient au pouvoir il y a vingt ans, toutes les écoles ont été fermées. Il y a un an, on espérait peut-être que ça changerait, mais aujourd’hui, nous n’avons plus du tout d’espoir. Maintenant, on reste chez nous, nous n’avons pas le droit d’étudier, d’enseigner, d’aller dehors. Nous sommes astreintes à domicile. »

Ce changement de gouvernement a des conséquences dangereuses sur le bien-être mental des jeunes filles. Selon des études menées par Save the Children au cours de l’année passée, 26% des filles montrent des signes de dépression, contre 16% des garçons, et 27% des filles montrent des signes d'anxiété, contre 18% des garçons.

Un futur incertain

Baher supervise ce complexe privé qui réunit écoles primaires, secondaires et universités. Selon lui, il faut s'adapter à la situation du mieux possible pour pouvoir continuer à offrir une éducation aux générations futures. Il se peut que cette situation ne soit que temporaire, espère-t-il.

« Dans les écoles que le gouvernement dirige, il y a des problèmes, les responsables ne sont pas en mesure de payer certains salaires, il leur manque des enseignants », explique-t-il. « Des méthodes plus strictes ont été mises en place depuis l’arrivée des talibans. Ce sont des choses qui ont eu un impact négatif sur les étudiants, les enseignants. Si la situation perdure, il y aura de sérieuses conséquences. Mais il faut garder espoir. »

Certains membres du mouvement taliban sont favorables au retour des filles à l'école, soit parce qu'ils n'y voient aucune objection religieuse, soit parce qu'ils souhaitent améliorer leurs relations à l’international. D'autres, en particulier les anciens des zones rurales qui constituent l'épine dorsale du mouvement, s'y opposent fermement.

La cloche sonne, Mohammad, un élève de 13 ans, se lève de sa chaise. Pour lui, cette interdiction est incompréhensible. « Elles ont aussi le droit d’avoir une éducation et un bel avenir devant elles », déclare le jeune homme, déterminé. « Aujourd’hui, leur futur est incertain. Les filles devraient retourner à l’école, car tous les hommes et les femmes doivent travailler ensemble pour notre pays. C’est vraiment cruel et ça va ruiner l’avenir du pays. »

Des cours à la maison se multiplient, d’autres en ligne sont également accessibles. Les femmes usent de détours autrefois impensables pour tenter de s’octroyer un droit pourtant fondamental. Mais pour cela, encore faut-il avoir les moyens de le faire.

