Reportage international

En Afghanistan, 70 % de la population ne mange pas à sa faim et se bat au jour le jour pour survivre. Le pays, dont l’économie était déjà sinistrée par 40 ans de guerre, vivait sous perfusion de l’aide internationale. Avec la prise du pouvoir par les talibans, cette aide a cessé, faisant perdre à l’Afghanistan 40 % de son PIB. Conséquence : l’Afghanistan a plongé dans l’une des pires crises humanitaires au monde. Dans les camps de déplacés de Qala-e-Naw, la capitale provinciale de Badghis, dans l’est du pays, les familles vivent dans le plus grand dénuement et en viennent à prendre des mesures inimaginables.

Publicité

De notre correspondante en Afghanistan,

Mubarak et Asif vivent sous une bâche tendue au-dessus d’un trou large de 4 m² qu’ils ont creusé eux-mêmes dans la terre sèche de Qala-e-Naw, la capitale provinciale de Badghis. Mubarak, porte son fils sur son dos. Le petit garçon, renversé par une moto quelques mois plus tôt, est handicapé. La mère, montre sa fille à ses côtés : « Je veux utiliser l’argent que j’aurai en la vendant, pour mon fils. Le mari qu’on lui a trouvé est sourd. Mais on n’a pas le choix. On est obligé de la sacrifier pour pouvoir emmener notre fils consulter un médecin à Kaboul ou au Pakistan. » « Quel âge as-tu ? », lui demande-t-on. Elle répond : « J’ai dix ans ».

La fillette, frêle, baisse la tête, se détourne… « Je n’ai pas le choix, je n’ai qu’un seul fils », regrette Mubarak. Elle espère obtenir une dot d’environ 4 500 euros. « J’aime tellement mon fils. Il est très important, insiste-t-elle. Les garçons font des études, ils vont travailler en Iran et envoient de l’argent à leur famille qui peuvent alors avoir une vie confortable. Les filles, elles, appartiennent à d’autres, elles partent vivre chez leur mari. »

► À lire aussi : Les Afghans n'ont plus suffisamment d'argent pour assurer leurs besoins alimentaires

Dans le camp de déplacés internes, la misère est extrême. Les familles se sont endettées, et plusieurs ont marié de force l’une de leur fillette. Il y a un mois, Rabia, a aussi pris cette décision inimaginable. Elle a donné sa fille Khassagoul, âgée de 12 ans seulement, en mariage :

« La personne à qui on a emprunté de l’argent, nous demandait chaque jour de la rembourser. C’est pour ça qu’on a donné notre fille a un homme qui a 40 ans. Il nous a prêté 50 000 afghanis. Il nous a dit "si vous n’avez pas d’argent pour me rembourser, donnez-moi votre fille." Personne chez moi ne travaille, mon mari est handicapé et mon fils n’a que 10 ans. »

Rabia Aghamamat a quitté son village frappé par la sécheresse il y a quatre ans, fuyant aussi les combats qui opposaient alors les talibans aux forces gouvernementales de l’ex-république d’Afghanistan. La famille, démunie, a encore plus sombré dans la misère au cours des derniers mois.

« Je ne suis pas contente d’avoir donné ma fille en mariage, elle n’est pas prête pour tomber en enceinte ni pour s’occuper d’une maison », déplore-t-elle. « J’ai pris cette décision parce qu’on mourrait de faim, pour mes autres enfants. Notre situation s’est dégradée. Le riz et l’huile coutent très cher. On dîne une fois tous les 10 jours, sinon on ne mange que du pain avec du thé. Parfois, on dort le ventre vide. On ne peut même pas acheter de l’eau potable. »

À Badghis, où 90 % de la population ne mange pas à sa faim, de plus en plus de familles désespérées, donnent leur fillette en mariage, certaines même contre des sommes parfois dérisoires.

► À lire aussi : Afghanistan: état des lieux un an après la prise de pouvoir des talibans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne