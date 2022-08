Reportage international

Thaïlande: la légalisation du cannabis, une manière de renouer avec la culture locale

Un plant de cannabis cultivé en Thaïlande. © AP/Sakchai Lalit

Par : Carol Isoux 3 mn

La Thaïlande est le premier pays d’Asie à avoir légalisé l’usage du cannabis. Une grande première dans la région, d’autant plus étonnante quand on sait que certains de ses voisins en Asie du Sud-Est, comme la Malaisie ou Singapour, prévoient encore la peine de mort pour les trafiquants. Mais pour beaucoup de Thaïlandais, cette légalisation n'est finalement qu'une façon de redécouvrir une plante qui a toujours fait partie de la culture locale, et de renouer avec les traditions.