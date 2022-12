Reportage international

Depuis plusieurs semaines, le Kurdistan irakien est la cible de bombardements de toutes parts. À l’est, Téhéran vise différents groupes d’opposition kurdes iraniens et dans le nord, la Turquie cible le Parti des travailleurs du Kurdistan depuis des années. Une situation qui a des conséquences sur les civils proches des Peshmergas, mais aussi les Irakiens qui subissent l’importation de conflits extérieurs sur leur territoire.

La ville de Koya, à l’est du Kurdistan irakien, vit sous la menace des frappes iraniennes sur les positions militarisées du PDKI. Le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran est accusé par Téhéran d’attiser les manifestations contre le régime depuis la mort de Mahsa Amini. Mais ces frappes ont aussi visé ces derniers mois le camp abritant les civils proches de ces Peshmergas.

Souroush, 7 ans, y était. Il vit aujourd’hui caché dans une petite maison de la ville, mais ses dessins représentent toujours l’attaque au cours de laquelle son école a été endommagée. « Il y a les missiles qui ont frappé notre école. Le missile a cassé notre école et les élèves sont partis en courant, raconte-t-il. Il n’y a plus personne là-bas depuis l’attaque. Je n’ai pas eu peur, je ne suis pas un enfant qui a peur. »

« Nous sommes un troupeau sans berger »

Son aplomb cache des traumatismes. Ses parents craignent la reprise des bombardements et les conséquences psychologiques sur leur fils. Le quartier général des PDKI est tout proche, particulièrement du village chrétien voisin d’Harmota. Ici, la quasi-totalité des 250 familles ont fui, affirme Zaya Martany, est le prêtre de la commune. « Qui va leur dire de revenir et "ne vous en faites pas, on vous protège" ? Nous sommes un troupeau sans berger. Nous aimerions que la situation s’arrange, et que tous les acteurs externes ou internes respectent cette nation comme toutes les autres. »

Dans la vallée de Nahla, à l’autre bout du Kurdistan irakien, l’exaspération est la même. Ici, la Turquie bombarde régulièrement les positions du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Allan Esho Youel est né là. Il a 26 ans et il en a assez : « Ça n’a rien à voir avec nous et ce n’est pas supposé se produire ici. S’ils nous attaquaient, on penserait à partir, mais ils attaquent ceux qui se sont installés dans notre région. Ce serait préférable qu’ils s’en aillent ».

William Esho Oshana, chef de village, craint que la situation ne se dégrade encore. Une fissure de la largeur de sa main court le long du mur de son salon depuis les derniers bombardements. « La Turquie continue d’avancer et de les pousser toujours plus vers nous. Le PKK était dans les montagnes et maintenant, il commence à descendre », témoigne-t-il.

Un check-point contrôle toute entrée dans la vallée, y compris des marchandises. Les habitants se sentent donc enfermés et abandonnés par les autorités kurdes et irakiennes.

