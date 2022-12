Reportage international

Plus fermée que jamais. Voilà plus de trois ans que la Corée du Nord a renforcé significativement le contrôle de ses frontières et de sa population pour contrôler la pandémie. Malgré des informations très limitées, l’isolement du pays inquiète de nombreuses ONG, notamment au sujet de la sécurité alimentaire des 25 millions de Nord-Coréens, alors que les récoltes n’ont pas été très bonnes dans l’un des pays les plus pauvres au monde. Une situation qui inquiète les quelque 30 000 transfuges nord-coréens passés au sud.

Les températures glaciales de la capitale sud-coréenne n’effraie pas Kim Na-young*. À 26 ans, elle a passé 23 hivers en Corée du Nord, où le thermomètre peut descendre jusqu’à -30, avant de passer au sud. « Je n’ai personne de ma famille nucléaire, mais j’ai beaucoup de proches encore sur place comme ma grand-mère maternelle et ma tante qui m’ont élevée », raconte-t-elle.

C’est dans les locaux du groupe des médias de l’unification, organisme visant à promouvoir les droits de l’homme en Corée du Nord, qu’elle nous accueille. Comme beaucoup d’autres transfuges, elle est inquiète pour son pays: « Depuis que je suis arrivée ici, j’ai été en contact avec des personnes en Corée du Nord à plusieurs reprises, donc j’ai entendu parler de la situation sur place et on m’a dit que c’était très inquiétant. Mais comme j’étais infirmière là-bas, c’était quelque chose auquel je m’attendais… »

Un recours constant au marché noir pour se soigner

Le pays a dû affronter une vague de Covid-19 qui a démarré officiellement en mai dernier et Na-young connaît les failles du système de santé nord-coréen.

« Le système de santé est cent fois meilleur à Pyongyang que dans le reste du pays. Si vous voulez recevoir des soins, vous devez d’abord vous rendre à l’hôpital, le médecin vous donne une ordonnance et il faut aller à la pharmacie. Mais ça, c’est la théorie. Car en réalité, les gens vont au marché noir pour acheter des médicaments. La plupart sont des produits de contrebande. Il y a beaucoup de faux médicaments, certains qui viennent de Chine, d’Asie du Sud-Est ou d’Allemagne. Et le problème, c’est que même si les gens ont leur ordonnance, ils ne s’adressent pas à des pharmaciens mais à de simples commerçants. Et si vous voulez une opération ou un traitement particulier, il faudra absolument payer, même si officiellement c’est gratuit », explique la transfuge.

Le prix du riz en forte augmentation

Autre source d’inquiétude : la situation alimentaire. De mauvaises récoltes et une baisse des importations dues au contrôle strict des frontières ont fait grimper le prix du riz, produit essentiel en Corée du Nord.

« Pour les Nord-Coréens, si tu manges, tu vis, si tu ne manges pas, tu meures et c’est pour cela que le riz est aussi important. En travaillant à l’hôpital, j’ai vu des gens mourir de faim. Donc en fait pour les Nord-Coréens, la question déterminante ce n’est pas : qu’est-ce que je peux manger ? Mais est-ce que je peux manger ? Ainsi, en Corée du Nord, l’importance du prix du riz est similaire à celle du dollar pour l’économie mondiale. Tous les prix de tous les produits dépendent de celui du riz, c’est à ce point-là important pour la société nord-coréenne. Donc si les prix augmentent, ceux qui ne peuvent pas en acheter seront affamés, seront en mauvaise santé et pourront éventuellement mourir. En fait, la hausse du prix du riz, cela veut dire que les circuits d’importations fonctionnent mal et que tout va augmenter. Donc le pays sera plus pauvre et ce sera plus dur d’y vivre », détaille-t-elle.

Malgré une hausse des coûts depuis le début de la pandémie, Na-young, comme beaucoup d’autres transfuges, continue d’envoyer chaque année de l’argent à ses proches en Corée du Nord.

* Les prénoms ont été modifiés

