Reportage international

«On ne peut même pas sortir pour se promener»: des Russes coincés à l'aéroport de Séoul

Vue de l'aéroport d'Incheon, en Corée du Sud. © Getty Images/Allan Baxter

Près de trois mois à vivre dans un lobby d’aéroport. C’est le quotidien surréaliste de cinq Russes qui ont fui la mobilisation et refusent d’aller combattre en Ukraine. Mais la Corée du Sud a refusé de les laisser déposer une demande d’asile dans le pays, et ils sont donc bloqués à l’entrée. Pour les autorités sud-coréennes, vouloir échapper au service militaire n’est pas un motif légitime. Soutenu par les avocats, ils ont fait appel de la décision et espèrent pouvoir déposer leur dossier et trouver un refuge temporaire en Corée du Sud. En attendant une décision, ils patientent tant bien que mal à l’aéroport d’Incheon.