Reportage international

Baptisées « Double dragon », ces grandes opérations entre les deux alliés qui se terminent ce lundi, visent à répondre à la multiplication des tirs de missiles de la part de la Corée du Nord. Pyongyang estime que les exercices américano-sud-coréens sont des répétitions générales d'une invasion de son territoire, tandis que Washington et Séoul assurent qu'ils sont défensifs.

De notre correspondant en Corée du Sud,

Depuis la plage proche de Pohang, au sud-est de la péninsule, on peine à apercevoir les cinq larges navires amphibies cachés derrière la brume. Le passage des avions des chasses et des hélicoptères donne le coup d’envoi de ces larges opérations. Soudain, 50 véhicules des forces armées coréennes quittent les navires amphibies, pour s’approcher des côtes à grande vitesse. Capables de naviguer sur la mer, mais dotés de chenilles pour prendre d’assaut la plage, ils contiennent une poignée d’hommes qui se jettent dans le sable fusil à la main.

Plusieurs vagues successives de Marines coréens se suivent et avancent progressivement sur la plage pour atteindre les barbelés qui délimitent la zone d’exercices. « Cet exercice a une fois de plus démontré la forte alliance et la position de défense conjointe des Marines de la République de Corée et des États-Unis, commente le colonel Yoo Chang-won, commandant de l'opération. Les Marines sont prêts au combat et nous répondrons à toute provocation de l'ennemi. »

Côté américain, c'est le lieutenant-colonel Olson qui dirige la 13e unité expéditionnaire des Marines américains, venus en Corée du Sud pour l’occasion. « Cet exercice est conçu pour la défense combinée de la péninsule coréenne, et c’est important pour nous et pour la stabilité régionale », affirme-t-il.

« Le Ssangyong habituel »

Une fois le terrain sécurisé par les Coréens, c’est au tour des Marines américains de débarquer sur d’énormes aéroglisseurs avec des véhicules de guerre. Lorsque l’on est sur la plage et que les troupes foncent avec les fusils braqués vers nous, difficile d’y voir une opération purement défensive, comme l’assure pourtant le capitaine Kevin Buss : « C’est défensif par nature. Et cela contribue à la défense commune de la péninsule. L’événement le plus probable dans lequel nous utiliserions ce type d’exercices, c’est dans le cadre d’une aide humanitaire et secours dans le cas d’une catastrophe pour aider nos amis et nos alliés quand ils ont besoin de l’aide américaine. »

Censés être une réponse à une attaque nord-coréenne, ces exercices étaient interrompus depuis 2018. D’abord pour laisser la place au dialogue à l’époque des discussions entre Kim Jong-un et Donald Trump puis du fait de la pandémie. Dans le même temps, la Corée du Nord a considérablement amélioré son arsenal, mais les deux alliés cherchent surtout à montrer que ces opérations intitulées « Ssangyong » (« Double dragon») symbolisent un retour à la normale. « Les exercices restent routiniers par définition. Évidemment, cela fait longtemps que nous l’avions fait, mais c’est le Ssangyong habituel, et nous participons avec les mêmes moyens que lors des années précédentes ».

Une opération de communication qui divise. D’un côté de la plage, des manifestants sont venus afficher leur soutien aux soldats, tandis que d’autres ont déployé une banderole exigeant le départ des troupes américaines de Corée.

