Reportage international Inde: une réunion du G20 au Cachemire, entre déploiement militaire et censure des médias Écouter - 02:42

L’Inde a organisé la semaine dernière une réunion spéciale de trois jours du G20, le groupe des pays les plus riches du monde présidé cette année par New Delhi. Spéciale, car elle se tenait au Cachemire indien, une région à majorité musulmane en proie à une insurrection séparatiste depuis plus de 30 ans, et que le gouvernement nationaliste hindou contrôle d’une main de fer depuis qu’il a brutalement retiré son statut d’autonomie en 2019. Cette réunion du G20 sur le tourisme était donc censée montrer que la région a retrouvé une vie normale, mais derrière la façade, la répression demeure sévère

Des forces armées déployées dans les rues de Srinagar, au Cachemire, le 24 mai 2023. © AP/Mukhtar Khan